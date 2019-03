In diesen Nebenjobs verdienen Studenten richtig viel Geld

450-Euro-Jobs sind unter Studenten heiß begehrt. Doch in welchen Nebenjobs verdient man am meisten Geld? Eine Studie zeigt die lukrativsten Einnahmequellen.

Lebensmittel, Party, Kino: Wer als Student über die Runden kommen will, der muss sich in der Regel etwas dazu verdienen. 450-Euro-Jobs sind dabei besonders begehrt, da hier keine Steuern fällig werden. Doch Nebenjob ist nicht gleich Nebenjob: Je nach Verdienst müssen Studenten mehr oder weniger Stunden im Monat verrichten. Welcher studentische Nebenjob lohnt sich da am meisten?

Bestbezahlte Nebenjobs: Als Fahrer verdienen Studenten am meisten

Das Jobportal Zenjob hat im Rahmen einer Gehaltsanalyse die bestbezahlten Nebenjobs für Studenten ermittelt. Dafür wertete das Unternehmen die Stundenlöhne von über 61.000 verschiedenen Studentenjobs in Berlin, Hamburg, München und Köln aus. Das Ergebnis: Als Fahrer verdienen Studenten am meisten, im Schnitt 13,58 Euro pro Stunde. Hier macht sich der Führerschein als Zusatzqualifikation im Geldbeutel bemerkbar. Auf Platz zwei landet der telefonische Kundenservice (13,34 Euro pro Stunde), gefolgt von Hostessenjobs (12,60 Euro pro Stunde).

Der bundesweite Durchschnittslohn aller untersuchten Nebentätigkeiten liegt laut Studie bei 11,84 Euro pro Stunde. Im Schnitt müssen Studenten also etwa 38 Stunden im Monat arbeiten, um 450 Euro zu verdienen. Welche Nebenjobs beim Gehalt außerdem noch gut abschneiden, sehen Sie hier:

Platz Nebenjob Durchschn. Studenlohn (brutto) 1 Fahrer 13,58 Euro 2 Telefonischer Kundenservice 13,34 Euro 3 Hostess 12,60 Euro 4 Inventur-Helfer 12,35 Euro 5 Promotion 12,27 Euro 6 Auf- und Abbauhilfe 12,15 Euro 7 Kellner- und Servicejobs 12,04 Euro 8 Barkeeping 11,96 Euro 9 Rezeption 11,94 Euro 10 Verkäufer 11,65 Euro Quelle: Zenjob (Stand: Februar 2019)

Gehalt: Arbeiten an Sonn- und Feiertagen lohnt sich besonders

Übrigens: Wer an Sonn- und Feiertagen arbeitet, kann seinen Stundenlohn ordentlich in die Höhe treiben. So verdienen etwa Fahrer bis zu 24 Euro, wenn sie am Tag der Deutschen Einheit arbeiten. In der Gastronomie werden Schichten an Weihnachten und Silvester mit bis zu 27 Euro pro Stunde vergütet. Da lohnt es sich, flexibel zu sein.

