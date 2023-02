Top 10 Jobs in Deutschland, die am besten bezahlt werden – eine Analyse

Gehaltsspitze

Das Gehalt ist bei der Jobwahl ein wichtiges Thema. Eine Analyse von Indeed und Glassdoor zeigt, in welchen Bereichen Sie am meisten verdienen können.

Neben Work-Life-Balance und Arbeitszufriedenheit ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entscheidend, was am Ende des Monats auf dem Konto landet. Das Gehalt ist ein Thema, worüber mitunter zu wenig gesprochen wird. Auch in Stellenanzeigen ist in Deutschland noch nicht üblich, dass immer eine Gehaltsspanne angegeben wird. Die Jobplattform Indeed und die Bewertungswebseite Glassdoor haben Gehaltsangaben deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Angaben von Arbeitgebern verglichen.

Top 10 bestbezahlte Jobs im Jahr 2022

Job Medianeinkommen* im Jahr 2022 Country Manager 130.000 Euro Augenarzt 125.000 Euro Head of Product 115.000 Euro Engineering Manager 107.500 Euro IT-Leiter 100.000 Euro Sales Director 100.000 Euro Solution Architect 100.000 Euro Oberbauleiter 100.000 Euro Leiter Projektmanagement 100.000 Euro C++ Developer 97.500 Euro

Quelle: PM Indeed/Glassdoor, 23.02.2023

* Als Median bezeichnet man denjenigen Wert in einer Reihe, der genau in der Mitte liegt, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Der Median ist deshalb genauer als der Durchschnittswert, da er nicht durch einzelne extrem hohe oder extrem niedrige Werte beeinflusst wird.

Für die Angaben in der Tabelle wurden alle Berufe mit mindestens 75 Gehaltsangaben von Arbeitgebern in Stellenanzeigen zwischen dem 01.01.2022 und dem 31.12.2022 auf der Jobportal Indeed berücksichtigt.

Bestbezahlte Jobs: Geschäfte im Ausland, Medizin oder IT

Ein hohes Gehalt ist bei den steigenden Kosten unter anderem durch die Inflation für viele Menschen erstrebenswert. Ebenso könnten mögliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in Sachen Arbeitsbedingungen die eigenen Vorstellungen präsentieren – in Zeiten des Fachkräfte- bzw. Arbeitermangels, haben es Unternehmen schwerer, offene Stellen zu besetzen.

Im vergangenen Jahr konnte ein Country Manager im Durchschnitt am meisten Gehalt im Jahr erzielen. Rund 130.000 Euro könnten Sie in diesem Bereich erwirtschaften. Als Country Manager entwickeln Sie neue Geschäfte und sichern den Umsatz und die Rentabilität eines Unternehmens im Ausland. Dabei haben Sie den Gesamtüberblick, sind verantwortlich für die Personalbeschaffung und Erstellung des Budgets, informiert das Portal Campusjäger.

Sind Sie eher IT-affin, können Sie sich ebenfalls freuen: Auch in diesen Bereichen winken Jobs mit hohen Gehältern, beispielsweise als IT-Leiter oder Solution Architect.

Gehalt kann bei ähnlicher Qualifikation variieren

Die Gehälter, die in der Analyse von Indeed und Glassdoor ermittelt wurden, sind als Durchschnittswerte anzusehen, das bedeutet, dass Sie in diesem Beruf auch ein niedrigeres Gehalt erhalten können. „Das Gehalt ist von vielen Faktoren abhängig und kann selbst bei ähnlicher Qualifikation stark variieren. Nicht zuletzt das Unternehmen und die Branche haben auf das Gehaltsniveau einen starken Einfluss“, sagt Lauren Thomas, Ökonomin bei Glassdoor.

