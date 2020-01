Aufgepasst: Diese fünf Sternzeichen starten 2020 im Job so richtig durch

Neues Jahr, neues Glück: 2020 verspricht gleich für mehrere Sternzeichen ein Erfolgsjahr im Job zu werden. Das garantiert jetzt eine Astro-Expertin. Welche das sind, hier.

Sie glauben an Sternzeichen? Dann sollten Sie sich das Berufs-Horoskop der deutschen Astrologin Conny Nagel zu Gemüte führen. Aber auch wenn Sie es nicht tun, ist es interessant, was sie über die Sternbilder im neuen Jahr 2020 zu sagen hat. Schließlich ist jetzt Aufbruchsstimmung angesagt - wir starten in das 20er-Jahrzehnt.

2020 wird ein Erfolgsjahr im Job - für diese fünf Sternzeichen

Für gleich mehrere Sternzeichen soll 2020 ein richtiges Erfolgsjahr im Job werden. So lautet zumindest die Prognose von Expertin Conny Nagel. Gegenüber dem Fernsehsender Sat.1 hat sie nun verraten, für welche fünf die Sterne im kommenden Jahr auf Arbeit besonders günstig stehen.

1. Widder (21. März bis 20. April): Der Astrologin zufolge sollen Menschen mit diesem Sternzeichen ein ereignisreiches Jahr vor sich haben. Der Powerplanet Mars sorgt in der zweiten Jahreshälfte für ein Leistungshoch, das nicht nur Chefs freuen wird.

2. Schütze (23. November bis 21. Dezember): Auch dieses Sternzeichen darf sich freuen, schließlich können Menschen im Schütze ebenfalls ab der zweiten Jahreshälfte nichts aufhalten - vor allem bei wichtigen Gesprächen und Verhandlungen können Sie glänzen. Dank Feuerplanet Mars sprühen Sie nur so vor Energie und Leistungsbereitschaft.

3. Krebs (21. Juni bis 22. Juli): 2020 wird für Menschen in diesem Sternzeichen das Jahr für ein neues Vorhaben, vielleicht machen Sie sich sogar selbstständig? Februar, Juli, August und Oktober sind ihre Glücksmonate - dann liegt es Ihnen förmlich zu Füßen. Sie müssen nur zugreifen, meint Nagel.

4. Wassermänner (21. Januar bis 19. Februar): Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren sind, sind Freigeister und bestimmen gern selbst über ihr Schicksal. Doch in 2020 sollten Sie sich auf Umbrüche einlassen - auch im Beruf. In der Folge sollen Wassermänner an den Herausforderungen wachsen und schließlich feststellen können, was sich alles zum Positiven verändert hat.

5. Jungfrau (24. August bis 23. September): Sind Sie Jungfrau, sollten Sie 2020 besonders an ihrer Karriere feilen. Schließlich rät die Astrologin dazu, sich beim Chef mit Verbesserungsvorschlägen einzubringen und sich auch für Weiterbildungen zu interessieren. So sind Sie Ihren Kollegen stets einen Schritt voraus.

Aber auch alle anderen Sternzeichen dürfen sich auf ein schönes und vor allem entspanntes Jahr gefasst machen, so die Expertin. Dennoch gilt auch 2020: Verfolgen Sie Ihre Ziele weiter.

jp

