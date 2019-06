Wenn Sie das in der Stunde nach Feierabend machen, ist beruflicher Erfolg garantiert

Wenn Sie es mit Ihrer Karriere wirklich ernst meinen, sollten sie nach Feierabend eine Stunde in eine ganz besondere Tätigkeit pro Tag investieren. Und der Erfolg ist garantiert.

Viele wollen nach Feierabend einfach nur chillen und verkriechen sich auf ihrer Couch vor einer guten Netflix-Serie, bis sie sich ein paar Stunden später ins Bett schleppen. Doch zum beruflichen Erfolg führt ein anderer Weg. Wenn Sie es mit Ihrer Karriere wirklich ernst meinen, sollten sie folgende Tipps beachten.

Tipps für die Karriere: Bücher - das gesammelte Wissen

Lesen Sie mehr! Zusätzliches Wissen und Eloquenz helfen Ihnen im Berufsalltag, denn Sie können so zu interessanteren Gesprächsthemen beitragen und Ihre Ausdrucksweise wird sich durch die Formulierungen in Ihrem Buch verbessern. Und wenn Sie im Themenbereich Ihres Berufs bleiben wollen - umso besser! Alles, was Sie lesen, bringt Sie weiter.

Kontakte außerhalb des Internets

Erweitern Sie Ihre sozialen Kontakte - aber offline. So werden Sie extrovertierter und sozial kompetenter. Wichtig ist hierbei, die richtigen Menschen zu kennen: am besten Personen mit mehr Erfahrung, von denen Sie noch etwas lernen können. Kunden, Kollegen, Ex-Kollegen und potenzielle neue Kunden sind die Menschen, mit denen Sie sich umgeben sollten, schreibt das Karriere-Portal Business Insider. Aber hüten Sie sich vor denen, die Sie runterziehen.

Schalten Sie mit dem Arbeits-Computer nicht auch Ihr Gehirn ab, sondern lassen Sie es noch eine Stunde länger aktiv bleiben. Beschäftigen Sie es mit Lesen, Projekten oder sozialen Kontakten. Am Anfang wird es lästig sein, doch mit der Zeit werden Sie es genießen. Eine Stunde nach Feierabend reicht auch völlig aus. Und Ihre Karriere wird es Ihnen danken.

