Wie Sie sich selbstständig machen, ohne ein finanzielles Risiko einzugehen

Raus aus dem sicheren, aber verhassten Job? Für den Schritt in die Selbstständigkeit braucht es oft eine gehörige Portion Mut.

Raus aus dem verhassten Job und rein in die Selbstständigkeit? Für viele ist das finanzielle Risiko zu hoch. Wie Sie es trotzdem schaffen, verrät eine Expertin.

Rund ein Viertel aller Erwerbstätigen* in Deutschland wäre beruflich gerne selbstständig. Das geht aus einer Umfrage hervor, welche die staatlichen Förderbank KfW im Jahr 2018 durchgeführt hat. Doch vielen davon ist der Schritt in die Selbstständigkeit mit einem zu hohen finanziellem Risiko verbunden. Schließlich will die Miete jeden Monat bezahlt werden - und nicht nur, wenn gerade Aufträge da sind.

Lesen Sie auch: Darum sollten Sie alle zwei Jahre den Job wechseln.

Selbstständig machen – am besten erst in Teilzeit

Wie Berufstätige den Schritt in die Selbstständigkeit trotzdem wagen und das finanzielle Risiko minimieren können, weiß Business-Coach Suanne Brahier. Sie rät, den Neuanfang einfach Schritt für Schritt anzugehen – und den alten, sicheren Job zunächst in Teilzeit weiterzuführen, zum Beispiel drei Tage die Woche. Die restlichen beiden Arbeitstage könne man sich dann voll und ganz dem neuen Job widmen, verrät sie dem Newsportal Bild.de (hinter Bezahlschranke).

Wer einfach nur aus dem alten Job raus will, der müsse sich zwar nicht gleich selbstständige machen. Aber: „Aus der Erfahrung ist das der Wunsch von vielen Menschen“, weiß Brahier, „weil sie sich in der Selbständigkeit vollkommen ausleben und verwirklichen können.“

Lesen Sie auch: Wer kündigt, vergisst oft eine wichtige Sache zu bedenken.

Bei Misserfolg der Selbstständigkeit wieder in Anstellung in Vollzeit zurückkehren

Wenn der neue Job sich dann doch nicht als das Wahre herausstellt, so können Arbeitnehmer laut der Expertin relativ einfach wieder auf Vollzeit aufstocken oder sich ganz neu orientieren.

Mehr zum Thema: Schaden häufige Jobwechsel meinem Lebenslauf?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.