Das sind die Jobs mit dem geringsten Ansehen in Deutschland - ist Ihrer dabei?

Welchem Beruf gehen Sie nach? Je nachdem könnte es sein, dass Sie darin in Deutschland nicht sehr viel Ansehen genießen. Im Ranking erfahren Sie, welche Jobs kaum einer mag.

Ein Ranking der "Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2019" des Deutschen Beamtenbundes hat die Berufe mit dem geringsten Ansehen in Deutschland ausgewertet.

Umfrage zeigt die Berufe mit dem höchsten und dem geringsten Ansehen auf

Beauftragt wurde im Sommer 2019 die "Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH", um 2.006 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahre zum Ansehen von 34 ausgewählten Berufsgruppen zu befragen. Die Ergebnisse finden Sie in den folgenden Tabellen.

Das sind die Berufe mit dem höchsten Ansehen in Deutschland

Platz Beruf Beliebtheit in % 1 Feuerwehrmann/frau 94 2 Arzt/Ärztin 88 3 KrankenpflegerIn 87 4 AltenpflegerIn 86 5 PolizistIn 84 6 ErzieherIn 80 7 RichterIn 78 8 Müllmann/-frau 72

Geben Sie Ihr hart verdientes Geld klug aus - zum Beispiel im Online-Shop von Segmüller. (werblicher Link)

Video: 84% in neun Jahren – in diesem Beruf gibt es die dickste Gehaltserhöhung

Das sind die Berufe mit dem geringsten Ansehen 2019

Laut der Gesellschaft für Sozialforschung Forsa spiegelt sich in den schlechten Umfragewerten der am wenigsten angesehenen Berufen unter anderem ein Vertrauensverlust in die politischen Institutionen sowie das Bankenwesen wider. Diese Berufsgruppen haben im Vergleich zum vergangenen Jahr stark an Beliebtheit eingebüßt.

Platz Beruf Beliebtheit in % 1 VersicherungsvertreterIn 8 2 MitarbeiterIn Werbeagentur 10 3 MitarbeiterIn Telefongesellschaft 13 4 PolitikerIn 16 5 ManagerIn 19 6 Bankangestellte/r 24 7 GewerkschaftsfunktionärIn 25 8 Steuerbeamter/in 28

Auch interessant: Gehalt: Wie viel verdienen Erzieher und Erzieherinnen?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

sca