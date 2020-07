Die ersten zehn Minuten in der Arbeit entscheiden darüber, ob Ihr Tag erfolgreich ist

Wir alle kennen das Sprichwort: „Ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden.“ Gemeint ist damit meist ein mit negativen Ereignissen behafteter Start in den Tag, der sich dann auch mit weiteren Lästigkeiten fortsetzt. Können Sie selbst etwas daran ändern? Viele erfolgreiche Menschen und Experten sind sich jedenfalls einig: Mit welcher Haltung und welcher Motivation Sie in den Arbeitsalltag starten, hat Auswirkungen auf den ganzen Tag.

„Die ersten zehn Minuten geben den Ton für Ihre Einstellung am restlichen Tag an. Es ist also wichtig, den Tag mit einem reinen Tisch zu beginnen.“