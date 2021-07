In diesen Berufen wird zu viel Alkohol getrunken – gehört Ihrer dazu?

Studie

Greifen Menschen in bestimmten Berufen häufiger zu alkoholischen Getränken? Eine Studie aus Großbritannien zeigt, in welchen Jobs am meisten getrunken wird.

Eine britische Studie legt nahe, was viele Menschen wohl selbst längst geahnt haben: Menschen bestimmter Berufsgruppen* trinken mehr Alkohol als andere. Und das teilweise sehr deutlich.

Handwerker und Managerinnen trinken am meisten Alkohol

Am meisten Alkohol wird laut der Studie unter Gastwirten, Stuckateuren und Industriereinigungskräften konsumiert. Tatsächlich zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während bei den Männern die Handwerker am häufigsten zur Flasche greifen, sind es bei den weiblichen Beschäftigten vor allem die Gruppe der Managerinnen und leitenden Beamtinnen. Am wenigsten Alkohol trinken bei den Männern dagegen praktizierende Ärzte, Geistliche sowie Städteplaner. Bei den Frauen rangieren Biologinnen, Biochemikerinnen und Schulsekretärinnen auf den hintersten Plätzen.

Die Studie wurde die in der Fachzeitschrift „BMC Public Health“ veröffentlicht. Andrew Thompson, wissenschaftliche Leiter der Studie, schließt aus den Ergebnissen, dass komplexe Faktoren wie die Arbeitsumgebung und das Geschlecht das Verhältnis zu Alkohol beeinflussen können.

So wurde die Studie durchgeführt

Für ihre Studie nutzen die Wissenschaftler Angaben aus der UK Biobank, von rund 100.000 Erwachsenen zwischen 40 und 69 Jahren. Die Datenbank stammt aus einer Bürgerbefragung, für die zwischen 2006 und 2010 mehr als 500.000 Briten und Britinnen untersucht und befragt wurden – auch zu ihrem Beruf und monatlichen Alkoholkonsum.

Die Autoren der Studie weisen allerdings darauf hin, dass es sich um eine Querschnittsstudie handelt. Deshalb könne auch kein kausaler Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Beruf gezogen werden. Zudem seien die Daten aus dem Jahr 2010 heute möglicherweise nicht mehr aktuell. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

