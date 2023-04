Fünf Mentoren, die jeder Mensch in seinem Leben haben sollte

Ein Mentor für alle Fälle

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Man lernt nie aus – genau deshalb ist es wichtig, Erfahrungen zu teilen und anzunehmen. Ein Punkt, der fürs Leben genauso gilt, wie für den Beruf. Deswegen sollte man fünf Menschen-Typen kennen.

Jeder Mensch braucht einen Mentor, einen Paten, jemanden, der ihm Dinge beibringt. In früher Kindheit sind das in den meisten Fällen die Eltern, dann folgen Erzieher und Lehrer. Aber auch an anderen Menschen kann man sich gut orientieren und wunderbar von ihnen lernen. Fünf Menschentypen eignen sich da ganz besonders.

„Die besten Mentoren können uns helfen, unsere innere Berufung zu definieren und zum Ausdruck zu bringen“, meint Anthony Tjan, Geschäftsführer (CEO) der Bostoner Risikokapitalfirma Cue Ball Group und Buchautor gegenüber der Ideenplattform von ted. „Aber nur selten kann eine einzige Person einem alles geben, was man braucht, um zu wachsen.“ Tjan empfiehlt, fünf ganz bestimmte Typen in seinem Bekanntenkreis zu haben – und von diesen zu lernen. Dabei ist es übrigens durchaus möglich, dass eine Person gleich mehrere Eigenschaften abdecken kann.

Mentoren-Typ Nummer 1: der Meister

Wenn man in einem Bereich der Beste werden möchte, meint Tjan, solle man sich in seinem Bekanntenkreis umschauen, wer diesen Punkt schon abgehakt hat. Wer ist denn der beste seines Fachs? Dabei sei es ganz gleich, ob es sich um einen erfolgreichen Unternehmer handelt, einen Menschen, der besonders gut präsentieren kann oder jemanden, der alles über Elektrik weiß. Eine Person, die Meister auf ihrem Gebiet ist, kann als Ihr Mentor fungieren und jahrelange Erfahrungen weitergeben. Tjan empfiehlt, sich an genau diese Person zu wenden, wenn Sie Ratschläge für den Start eines neuen Projekts oder Lebensabschnitts benötigen.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Mentoren-Typ Nummer 2: der Fan

Dieser Mensch ist jemand, der bei anderen Personen für Sie wirbt. So eine Person sollte man auch im eigenen Kollegium haben, meint Tjan: „Das sind Personen, die für Sie eintreten und Ihnen den Rücken stärken.“ Häufig können diese Mentoren-Typen aber noch mehr: Sie dienen zum Beispiel als Vermittler von Kontakten, zu Kunden oder zu nützlichen Leuten in Ihrer Branche.

Zwölf Fehler, die Reiche niemals machen würden Zwölf Fehler, die Reiche niemals machen würden

Mentoren-Typ Nummer 3: der Co-Pilot

Ein anderer Name für diesen Typ: Ihr bester Arbeitskollege. Der Co-Pilot ist laut Tjan derjenige, der Sie durch Projekte führt, Ihnen Ratschläge gibt, wie Sie sich in Ihrem Unternehmen zurechtfinden können und beim Kaffee (Achtung: kann als Arbeitszeitbetrug gelten) zuhört, wenn Sie sich Luft machen müssen. Wichtig bei dieser Mentoren-Beziehung: Es sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Auch Sie sollten Hilfestellung geben, wenn es nötig wird. Wie der CEO es ausdrückt, sollten Sie Kollegen sein, „die sich gegenseitig unterstützen, zusammenarbeiten und sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen.“ Das ist wichtig, denn mit einem Co-Piloten verbessern sich häufig sowohl die Qualität Ihrer Arbeit als auch das persönliche Engagement.

+ Kollegen zu haben, mit denen man sich austauschen, brainstormen oder auch einfach nur unterhalten kann, sind nicht nur Gold wert, sondern sie können auch als Mentoren funktionieren. (Symbolbild) © IMAGO/Bonninstudio

Mentoren-Typ Nummer 4: der Anker

Diese Person kann auch ein Freund oder ein Familienmitglied sein. Während Ihr Nummer-1-Fan Sie dabei unterstützt, bestimmte Karriereziele zu erreichen, stellt der Anker einen vertrauten Punkt dar. „Wir alle stoßen im Leben auf Hindernisse und durchleben Unsicherheiten“, so Tjan. „Deshalb brauchen wir eine Person im Umkreis, die uns psychologisch aufrichtet und uns in schwierigen Zeiten Hoffnung geben kann.“ Da der Anker Ihre allgemeinen Interessen im Auge behält, kann er auch mit darauf achten, eine gute Work-Life-Balance zu erhalten. Das ist wichtig, denn immer mehr Menschen schlittern bei einem ständig vollen Terminkalender in einen Burnout.

Übrigens: Wissen Sie, wie viele Stunden Freizeit ein Mensch braucht, um glücklich zu sein? Forscher haben es herausgefunden.

Mentoren-Typ Nummer 5: der Unverhoffte

Bei den Worten Mentor, Berater oder Lehrer denkt man schnell an einen Menschen, der älter ist als man selbst. Aber das ist nicht immer wahr. Tjan selbst hat laut eigener Aussage mindestens genauso viel von seinen Mentoren gelernt, wie von seinen Mentees. Nur, weil Menschen noch nicht so lange im Berufsleben stehen, wie Sie selbst, heißt das nicht, dass man nichts von ihnen lernen kann. Ganz im Gegenteil. Sie haben oft frischere Lösungsansätze, neue Ideen und geben offenes Feedback zum Führungsstil oder der Unternehmenskultur. Das kann mindestens genauso wichtig sein, wie auf die Erfahrung von Älteren zu setzen.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Bonninstudio