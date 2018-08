Belästigung im Job: So viele Frauen wurden tatsächlich schon bedrängt

In Zeiten von #MeeToo sprechen immer mehr Frauen über Belästigung durch Kollegen oder Chefs. Eine Umfrage zeigt, wie viele Frauen im Job tatsächlich schon bedrängt wurden.

Mehr als jede vierte Frau in Deutschland wird an ihrem Arbeitsplatz laut einer neuen Umfrage Opfer von sexueller Belästigung.

Mehr als ein Viertel aller Frauen wurden im Job schon einmal belästigt

Konkret haben nach eigenen Angaben demnach 26 Prozen t in ihrem Arbeitsumfeld schon selbst einmal Formen von sexueller Belästigung oder von sexistischem Verhalten erlebt. Das zeigt eine am Donnerstag in Berlin vorgestellte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des Beamtenbunds dbb.

Nimmt man dazu, wenn Frauen bei Kolleginnen und Kundinnen solche Belästigung wahrgenommen haben, sind es sogar 35 Prozent, die entsprechendes Verhalten schon erlebt haben. Sechs Prozent der Männer haben laut der Umfrage ebenfalls schon sexuelle Belästigung oder sexistisches Verhalten erfahren. Die Werte unterscheiden sich zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft nur schwach.

Sensibilität für Thema steigt durch MeToo-Debatte

Forsa-Chef Manfred Güllner führte den hohen Anteil derer, die sich als Betroffene von sexueller Belästigung zu erkennen geben, auch darauf zurück, dass die Sensibilität durch die MeToo-Debatte über Sexismus und Missbrauch gestiegen sei. Der Vorsitzende des dbb beamtenbund und der tarifunion, Ulrich Silberbach, forderte die Zulassung von Verbandsklagen. "Damit könnten wir den Diskriminierungsopfern besser den Rücken stärken."

