Aufgepasst: Das bedeutet Kurzarbeit für Ihre Steuer und Ihre Rente

Mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland bekommen in der Coronakrise Kurzarbeitergeld.

Der Bezug von Kurzarbeitergeld hat auch Auswirkungen auf die Steuererklärung und die spätere Rente. Was Arbeitnehmer dazu wissen sollten.

Kurzarbeit kann Arbeitsplätze in der Coronakrise* retten. Mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland bekommen Kurzarbeitergeld*. Betroffene sollten wissen, wie sich das auf ihre Steuer und die Rente auswirkt.

Kurzarbeit hat Folgen für die Steuer und die Rente

Mehr als zehn Millionen Menschen sind in der Coronakrise in Kurzarbeit. Ein Instrument für hunderttausende Betriebe in Deutschland, durch die Krise zu kommen - und Entlassungen im besten Fall zu vermeiden.

Betroffene sollten nicht vergessen, dass der Bezug von Kurzarbeitergeld auch steuerliche Auswirkungen hat. So ist die Hilfe zwar steuerfrei, wie Stiftung Warentest mitteilt, sie unterliegt jedoch dem sogenannten "Progressionsvorbehalt". Sprich: Es wird den steuer­pflichtigen Einkünften fiktiv zuge­rechnet.

Und auch Bernd Werner, Vorstand der Lohnsteuerhilfe für Arbeitnehmer e. V., Lohnsteuerhilfeverein, betont laut einem Bericht von n-tv.de: Wer Kurzarbeitergeld erhalte, müsse unbedingt nächstes Jahr die Steuererklärung 2020* einreichen. Dies betreffe alle Steuerzahler, die mehr als 410 Euro aus der Arbeitslosenversicherung erhalten haben, so der Experte.

Lesen Sie hier mehr: So berechnen Sie das Kurzarbeitergeld - und das gilt, wenn Sie krank werden.

Kurzarbeit bei der Steuererklärung 2020 zu berücksichtigen

Bei der Berechnung des Steuersatzes wird dem Bericht zufolge zuerst das zu versteuernde Einkommen* ermittelt. Es fällt wegen der Kurzarbeit geringer aus. Dann rechnet die Finanzbehörde das Kurzarbeitergeld hinzu. Von der sich daraus ergebenden Summe wird dann der Steuersatz errechnet. Sprich, der Steuersatz fällt durch die Zahlungen aus der Arbeitslosenversicherung höher aus. Mit diesem Steuersatz wird dann das steuerpflichtige Einkommen besteuert.

Dies betreffe auch Ehepaare oder eingetragene Lebenspartnerschaften, die zusammen veranlagt seien, heißt es weiter in dem Bericht auf n-tv.de. Sei einer der Partner in Kurzarbeit, werde der durch den Progressionsvorbehalt erhöhte Steuersatz auf das gemeinsame, zu versteuernde Einkommen angewandt. "In der Folge kann der Progressionsvorbehalt dazu führen, dass viele Arbeitnehmer im nächsten Jahr auch Steuern nachzahlen müssen", wird der Experte Bernd Werner zitiert.

"Um die für Arbeitnehmer finanziell nachteiligen Auswirkungen der Kurzarbeit abzumildern, gewähren manche Arbeitgeber einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld", heißt es weiter in dem Bericht. "Dieser ist steuerpflichtiger Arbeitslohn." Übersteige der Zuschuss des Arbeitgebers zusammen mit dem Kurzarbeitergeld nicht 80 Prozent des ausgefallenen Lohnes, dann sei er beitragsfrei. Das heiße: Es müssten keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden.

Video: Mehr Kurzarbeitergeld - was bedeutet das für Arbeitnehmer?

Lesen Sie hier: Auflagen für Fitnessstudios - in welchen Bundesländern man wohl bald wieder trainieren kann.

Kurzarbeitergeld: Auswirkungen auf die Rente

Folgen habe das Kurarbeitergeld auch auf die Rentenbeitragszahlungen, berichtet das Portal. "Die Beiträge bemessen sich hier am Nettolohn. Denn die Beiträge werden während der Kurzarbeit auf der Basis des tatsächlich gezahlten - reduzierten - Verdienstes des Beschäftigten gezahlt", heißt es in dem Bericht. Niedrigere Beiträge würden später folglich zu verringerten Rentenzahlungen führen.

Auch interessant: Geld vom Staat: Diese Angebote und Hilfen gibt es für Beschäftigte in Kurzarbeit.

ahu

Gehalt: Zehn Berufe, in denen Sie super verdienen - ohne Chef zu sein Zur Fotostrecke

*Merkur.de ist teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.