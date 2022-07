Unterschiedliche Ausbildungsvergütung, je nach Branche und Region - Pflege teils gut bezahlt

Von: Carina Blumenroth

Das Gehalt während der Ausbildung hängt von der Branche und vom Bundesland ab – es gibt Unterschiede beim Öffentlichen Dienst und Ausbildungen mit Tarifvertrag.

Offene Ausbildungsstellen und Fachkräftemangel – in Deutschland gibt es immer wieder offene Stellen, auf die es nicht die passenden Bewerberinnen und Bewerber gibt. Das kann an den teils wenig attraktiven Ausbildungsvergütungen und sonstigen Arbeitsbedingungen liegen. Eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt jetzt, in welchen Branchen vergleichsweise gut bzw. schlecht bezahlt wird.

Gehalt: 585 Euro Mindestausbildungsvergütung für Branchen ohne Tarifvertrag

Je nach Branche und Region gibt es enorme Unterschiede in der Ausbildungsvergütung, das geht aus der Studie hervor. Das liege vor allem daran, dass in einigen Branchen ohne Tarifvertrag gearbeitet wird, dann bekommen die Auszubildenden ein geringes Gehalt. „In Branchen ohne Tarifverträge haben Auszubildende lediglich Anspruch auf die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 585 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Auch deshalb wäre es wichtig, die Tarifbindung allgemein zu stärken“, sagt Professor Dr. Thorsten Schulten, Leiter des WSI-Tarifarchivs.

Die Ausbildungsvergütung hängt nicht nur von der Branche ab, sondern auch von der Region, in der gearbeitet wird. © Sascha Steinach/Imago

Studie belegt: Tarifvertragliche Unterschiede bereits im ersten Ausbildungsjahr spürbar

In der Studie wurden zwanzig Ausbildungsbranchen untersucht, bei sieben von diesen haben Auszubildende im ersten Lehrjahr über 1.000 Euro pro Monat bekommen.

Druckindustrie: bundeseinheitlich 1.008 Euro pro Monat

bundeseinheitlich 1.008 Euro pro Monat Deutsche Bahn AG: bundeseinheitlich 1.020 Euro pro Monat

bundeseinheitlich 1.020 Euro pro Monat Bankgewerbe: bundeseinheitlich 1.036 Euro pro Monat

bundeseinheitlich 1.036 Euro pro Monat Metall- und Elektroindustrie: in Sachsen 1.007 Euro, in Baden-Württemberg 1.037 Euro pro Monat

in Sachsen 1.007 Euro, in Baden-Württemberg 1.037 Euro pro Monat Chemische Industrie: im Bezirk Nordrhein 1.056 Euro, im Bezirk Ost 1.046 Euro pro Monat

im Bezirk Nordrhein 1.056 Euro, im Bezirk Ost 1.046 Euro pro Monat Öffentlicher Dienst: Bund und Gemeinden 1.068 Euro, Länder (ohne Hessen) 1.037 Euro pro Monat

Bund und Gemeinden 1.068 Euro, Länder (ohne Hessen) 1.037 Euro pro Monat Versicherungsbranche: bundeseinheitlich 1.070 Euro pro Monat

Am meisten Gehalt laut WSI-Studie: Pflegeberufe im Öffentlichen Dienst

Das meiste Gehalt der untersuchten Branchen geht laut dieser Studie an Pflegeberufe aus dem Öffentlichen Dienst. Also Pflegestätten, die vom Bund, Ländern oder Gemeinden sind. Diese werden nach Tarifverträgen des Öffentlichen Dienstes bzw. dem Tarifvertrag der Länder bezahlt. Auszubildende im ersten Lehrjahr bekommen 1.191 Euro, wenn sie für den Bund und Gemeinden arbeiten. Wenn sie für die Länder arbeiten, dann bekommen sie im ersten Lehrjahr 1.161 Euro. Aus der Pressemitteilung zur Studie geht hervor, dass dies eine Reaktion auf den akuten Fachkräftemangel in Pflegeberufen sei. Wer bei privaten Pflegeeinrichtungen angestellt ist, kann weniger als hier angegeben verdienen. In diesen Ausbildungsberufen bekommen Sie am meisten Geld.

Mindestausbildungsvergütung bei Floristik in Ostdeutschland und Friseurhandwerk in Thüringen

Am wenigsten Ausbildungsgehalt bekommen Auszubildende in Thüringen und Ostdeutschland, wenn sie im Bereich Floristik oder im Friseurhandwerk arbeiten. Da wird lediglich die Mindestausbildungsvergütung von 585 Euro gezahlt, das geht aus den Ergebnissen dieser Studie hervor. Ebenfalls auffällig ist, dass es noch Unterschiede bei der Bezahlung in Ost- und Westdeutschland gibt. Der Studienleiter Professor Dr. Thorsten Schulten urteilt zum Abschluss der Studie, dass vor allem Auszubildende aus einkommensschwachen Familien Probleme haben, mit dem Gehalt über die Runden zu kommen: „Deshalb müssen die Ausbildungsvergütungen gerade in den klassischen Niedriglohnbranchen weiter angehoben werden. Unterstützt werden könnte eine solche Aufwertung durch den zunehmenden Fachkräftemangel, dem ohne eine deutliche Verbesserung der Ausbildungssituation nicht beizukommen sein wird.“