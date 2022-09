Aussehen am Arbeitsplatz: Das darf der Arbeitgeber vorschreiben

Von: Carina Blumenroth

Dienstkleidung, Länge der Fingernägel oder Gewicht – der Arbeitgeber möchte hier und da gerne mit über das Aussehen der Mitarbeit bestimmen. Das geht unter bestimmten Voraussetzungen.

Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben ein konkretes Bild vor Augen, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussehen sollen. Das kann viele unterschiedliche Bereiche behandeln – das Weisungsrecht bieten einen Rahmen, in dem Vorgaben gestellt werden können.

Aussehen am Arbeitsplatz: Weisungsrecht und Persönlichkeitsrechte müssen sich die Waage halten

Grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitgeber ein sogenanntes Weisungsrecht innehat, dieses ermöglicht, dass ein bestimmter Dresscode eingehalten werden kann, aber sorgt auch dafür, dass Sicherheitsvorkehrungen zum Beispiel in Form von spezieller Kleidung oder Schuhen eingehalten werden. Auf der anderen Seite stehen die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Gute Gründe ermöglichen Vorgaben hinsichtlich des Aussehens

Wenn ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin gute Gründe für die Vorgaben hat, dann sind die Chancen gut, dass die Forderungen durchkommen. Beispielsweise können Piercings bei bestimmten Tätigkeiten ein Sicherheits- bzw. Hygienerisiko darstellen. Beispielsweise gelten in Metzgereibetrieben solche Hygienevorgaben. Grundsätzlich ist es allerdings auch so, dass eine einheitliche Dienstkleidung in der Regel auch durchgesetzt werden kann. In vielen Fällen ist dann auch noch das Unternehmenslogo irgendwo verewigt. Das ist zum Beispiel bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fluggesellschaften der Fall.

Was normalerweise nicht mit in das Weisungsrecht fällt, ist das Körpergewicht bzw. der Body-Mass-Index der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei gibt es jedoch eine Einschränkung – sollte das Übergewicht die vertraglich bestätigte Arbeitsleistung beeinträchtigen, kann in Einzelfällen eine Kündigung gerechtfertigt sein, wie das Fachportal Haufe mitteilt.

Gesellschaftliche Akzeptanz spielt eine Rolle

Was akzeptiert wird, hängt auch davon ab, was gerade in der Gesellschaft eine größere Rolle spielt. Wenn beispielsweise Bärte gerade in sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass das nicht am Arbeitsplatz akzeptiert wird. Allgemein gesehen ist es so, dass vor allem bei Jobs mit Kontakt zu Kundinnen und Kunden Anweisungen zum Aussehen und Auftreten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgesetzt werden. Auch die Branche spielt eine große Rolle – arbeitet man in einem kreativen Bereich, dann ist ein lockererer Kleidungsstil meist in Ordnung, anders sieht das im Steuer- oder Bankwesen aus. Dort sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Anzug oder Kostüm gekleidet, um Seriosität zu vermitteln.