Nächtliche Ausgangssperre: Bußgeld droht – Brauchen Arbeitnehmer eine Bescheinigung vom Chef?

Bundesnotbremse

Wenn am Wohnort eine nächtliche Ausgangssperre gilt, dürfen Sie nur noch aus triftigem Grund die Wohnung verlassen. Für Arbeitnehmer, die nachts arbeiten, kann es knifflig werden.

Ob im Rahmen der Bundesnotbremse* oder als Corona-Maßnahme in den Bundesländern: Nächtliche Ausgangssperren gelten in der Politik als probates Mittel, um die Infektionszahlen mit dem Coronavirus Sars-CoV2 zu senken. Steigt die Inzidenz über eine bestimmte Grenze, so gilt sie in der Regel automatisch. Bewohner dürfen dann nur noch aus triftigen Gründen das Haus verlassen. Zählt der Weg zur Arbeit oder zum Kunden dazu? Wir zeigen, was Arbeitnehmer und Selbstständige beachten sollten.

Bundesnotbremse: Welche Regeln gelten während der Ausgangssperre?

Bei einer Ausgangssperre darf die Wohnung in der Regel nur noch aus triftigem Grund verlassen werden. Während der Bundesnotbremse gilt in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner eine bundesweite Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Bewegung im Freien, etwa Spazierengehen und Joggen, ist alleine noch bis Mitternacht erlaubt. Die einzelnen Landesregierungen können jedoch strengere Regeln für die Ausgangssperre festsetzen. In Bayern sind etwa Spaziergänge und Joggingrunden nach 22 Uhr verboten.

Der Begriff Ausgangssperre ist in Deutschland nicht klar definiert. In den Verordnungen der Bundesländer wird nicht immer zwischen Ausgangssperre und Ausgangsbeschränkung unterschieden. Bei der Ausgangssperre gelten jedoch meist strengere Ausnahmegründe, um die Wohnung verlassen zu dürfen, als bei einer Ausgangsbeschränkung.

Lesen Sie auch: Corona-Tests in Betrieben: Was die Testpflicht für Mitarbeiter bedeutet.

Darf ich bei einer Ausgangssperre noch zur Arbeit fahren?

Obwohl das Homeoffice bei vielen Arbeitnehmern inzwischen zum Alltag gehört, müssen trotzdem noch Millionen Menschen in Deutschland täglich zur Arbeit – auch nachts. Wer in der Zeit der Ausgangssperre seinen Arbeitsweg antreten muss, der braucht sich keine Sorgen zu machen: Der Arbeitsweg gilt als triftiger Grund, um die Wohnung verlassen zu dürfen. Hier ist jedoch der jeweilige Wortlaut der Landesverordnungen (siehe unten) zu beachten. So ist etwa in Bayern die „Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbare Ausbildungszwecke“ während der Ausgangssperre erlaubt.

Brauche ich eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, falls mich die Polizei kontrolliert?

Um bei einer Ausgangssperre zur Arbeit zu gelangen, ist eine Arbeitgeberbestätigung mit Firmenstempel und Unterschrift zwar nicht erforderlich, wird aber von Arbeitsrechtlern dringend empfohlen, um Ärger mit der Polizei zu vermeiden. „Im Falle von Polizeikontrollen sollte eine solche Bescheinigung für den Mitarbeiter ausreichend sein, um glaubhaft zu machen, dass er sich auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit befindet und damit einen triftigen Grund für das Verlassen der Wohnung hat“, erklärte Rechtsanwalt Philipp Byers von der Kanzlei Watson Farley & Williams in München in einem früheren Interview mit dem Handelsblatt. Wer einen triftigen Grund bei der Polizeikontrolle nicht glaubhaft machen kann, dem droht ein saftiges Bußgeld – in Bayern etwa beträgt der Regelsatz 500 Euro.

Lesen Sie auch: Corona: Bekomme ich eine Krankschreibung, wenn ich in Quarantäne muss?

Die Corona-Verordnungen der Bundesländer im Überblick:

(as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Lesen Sie auch: Minijob: Wie hoch ist der Stundenlohn bei einem 450-Euro Job?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Ranking: Diese acht Berufe machen depressiv Ranking: Diese acht Berufe machen depressiv

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt/imago-images