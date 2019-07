Armer Chef: Wenn Sie in diesen Berufen aufsteigen, bleibt der dicke Gehaltscheck aus

Chef zu sein, heißt nicht automatisch auch, dass Sie viel Geld verdienen. Wenn Sie in diesen Branchen aufsteigen wollen, dürfen Sie nicht mit einem dicken Gehalt rechnen.

In der Unternehmenshierarchie ganz oben zu stehen, heißt nicht automatisch, dass Sie auch ein fettes Gehalt beziehen. In manchen Branchen würden Sie nicht mehr verdienen als eine Fachkraft. Die Online-Plattform Gehalt.de hat 3.255 Daten analysiert und untersucht, in welchen Berufen Führungskräfte und Geschäftsführer am wenigsten verdienen. Zum Vergleich werden auch die Top-Branchen für Geschäftsführer aufgeführt.

Arme Restaurantleiter und Küchenchefs

Das niedrigste Gehalt mit 41.550 Euro und 48.626 Euro brutto im Jahr bekommen Restaurantleiter und Küchenchefs. Etwas besser haben es der Filialleiter im Einzelhandel, der Heimleiter und der Lagerleiter.

Beruf Median Mittelwert Restaurantleiter/-in 41.550 € 45.484 € Küchenleiter/-in bzw. Küchenchef/-in 48.626 € 50.358 € Filialleiter/-in im Einzelhandel 51.405 € 58.431 € Heimleiter/-in 53.417 € 56.280 € Lagerleiter/-in 56.336 € 58.437 €

Zusammenhang zwischen Fachkräftemangel und wenig Gehalt?

Vergleicht man ganze Branchen miteinander, liegen die Geschäftsführer des Kulturbereichs mit 78.882 Euro auf dem letzten Platz. Doch auch wer ein Hotel oder eine Gaststätte leitet, verdient verhältnismäßig wenig. "Arbeitgeber aus Gastronomie und Hotellerie haben häufig Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen", sagt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de. "Das liegt nicht zuletzt an der hohen Arbeitsbelastung und dem geringen Einkommen." Ebenfalls wenig verdient man in Bildungsinstitutionen, sozialen Einrichtungen und im Gesundheitswesen - alles drei Branchen, in denen Fachkräftemangel herrscht.

Branche Median Mittelwert Kultur 78.882 € 81.721 € Hotel und Gaststätten 79.445 € 86.710 € Bildungsinstitutionen 79.542 € 92.692 € Soziale Einrichtungen 81.370 € 89.231 € Gesundheitswesen 90.278 € 102.633 €

Reiche Banken und Techniker

Im Vergleich dazu verdienen Geschäftsführer anderer Branchen fast das Dreifache: In der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche winken über 200.000 Euro brutto jährlich. Auch die neue E-Technik boomt und liegt auf Platz 2. Es folgen die Softwarebranche mit 205.771 Euro, Maschinenbau, Pumpen und Schiffbau mit 188.665 Euro und die Biotechnologen mit 160.240 Euro.

Je höher die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, desto komplexer sind die Organisationsstrukturen sowie die Anforderungen an Führungskräfte – mit ihnen steigt auch das Einkommen der Beschäftigten, sagt Bierbach.

49 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland fühlen sich unterbezahlt, ergab eine Studie der Max Grundig Klinik in Bühlerhöhe. Unter den Frauen an Unternehmensspitzen sind es sogar 66 Prozent.

Branche Median Mittelwert Banken, Finanz, Versicher. 209.716 € 231.439 € E-Technik 208.142 € 213.129 € Software 205.771 € 225.249 € Maschinenbau, Pumpen, Schiffbau 188.665 € 198.070 € Biotechnologie 160.240 € 178.052 €

Neben Branchen kann man die verschiedenen Einkommen auch nach Regionen aufteilen.

