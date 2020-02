Bei Apple bewerben oder nicht? Das sagen die Mitarbeiter zum Job im Apple Store

Viele lieben das Einkaufen im Apple Store, andere würden am liebsten dort arbeiten. Doch wie ist der Job eigentlich? Mitarbeiter berichten über ihre Erfahrungen.

Apple Stores werden tagtäglich von unzähligen Menschen besucht.

Die Elektronikgeschäfte stechen insbesondere durch ihre ganz eigene Optik heraus.

Doch macht das Arbeiten im Store genauso viel Spaß wie das Einkaufen?

Verglaste Gebäude, massive Holztische und jede Menge Mitarbeiter, die mit Rat und Tat zur Seite stehen: Das sind die typischen Merkmale eines Apple Stores. Entsprechend sticht die Marke nicht nur mit ihren Produkten selbst heraus, sondern auch mit dem gesamten Feeling, das in den Läden vermittelt wird - denn dieses ist einzigartig und im Vergleich zu anderen Elektronikgeschäften unüblich.

Den Apple Store betreten all jene, die neue Produkte benötigen, alte reparieren lassen oder sich einfach nur gemütlich umsehen wollen. Wer sich gerne in den Geschäften aufhält, hat sich auch möglicherweise schon einmal gefragt, wie es ist, dort zu arbeiten. Das lässt sich beantworten, denn der Business Insider ist genau dieser Frage in Gesprächen mit aktuellen und ehemaligen Apple-Mitarbeitern auf den Grund gegangen.

Arbeit im Apple Store: Ein Pluspunkt soll der Zusammenhalt sein

Ob es sich lohnt, eine Bewerbung* für Apple aufzusetzen? Aussagen von Mitarbeitern zeichnen ein klares Bild: Ja, es lohnt sich aus vielen Gründen. Laut dem Business Insider sei es nicht ungewöhnlich, dass die vielen Angestellte immerhin fünf bis zehn Jahre im Unternehmen arbeiten. Doch was hält sie so lange an ihrem Arbeitsplatz?

Der Hauptgrund soll der Zusammenhalt im Team und ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter Kollegen* sein, berichten aktuelle und ehemalige Mitarbeiter. Aber das war noch lange nicht alles.

Förderungsmöglichkeiten bei Apple

Auch in Bezug auf die persönliche Förderung kann Apple punkten: Die Mitarbeiter loben gegenüber dem Business Insider die vielen gegebenen Möglichkeiten, die ihnen helfen ihre Ziele zu erreichen und sich generell mit ihren Aufgaben zurecht zu finden. So soll Apple beispielsweise viel Wert auf Teambuilding und Schulungen der Angestellten legen. Auch können diese andere Jobs im Unternehmen bei Bedarf ausprobieren, um eigene Stärken zu entdecken und zu fördern.

Mitarbeiter fühlen sich als Mitglied einer eigenen Apple-Kultur

Für einzelne Befragte spielte das Gefühl, Menschen helfen zu können, eine große Rolle. Dadurch bekommen sie den Eindruck, mehr als nur ein einfacher Verkäufer zu sein.

Wieder andere sehen es als Pluspunkt, nicht nur als Konsument Teil einer ganzen Apple-Kultur zu sein, sondern auch "im Inneren" mitwirken zu können.

