Angst vor der Arbeit? Was man gegen Arbeitsphobie tun kann

Von: Carina Blumenroth

Teilen

So richtig Lust auf die Arbeit haben vermutlich die Wenigsten. Was heißt es aber, wenn man Angst vor der Arbeit hat? Manchmal gibt es körperliche Auswirkungen.

Montagmorgen, der Wecker klingelt, Sie drehen sich noch einmal um. Die Lust, aus dem bequemen Bett zu steigen, sich fertig zu machen und dann zu arbeiten, ist begrenzt. Den Gedanken, dass man gerade ‚keine Lust‘ hat zu arbeiten, kennen vermutlich die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ab wann sollte man sich allerdings Sorgen machen und was passiert, wenn man regelrecht Angst hat zu arbeiten?

Angst und Arbeit: eine Phobie kann ein Teufelskreis sein

Wer unter Arbeitsphobie leidet, sollte sich Unterstützung holen. © Zoonar.com/Yuri Arcurs/Imago

Es gibt nicht immer nur gute Tage, doch wenn die schlechten Zeiten und die Angst überhand nehmen, sollte man innehalten und die Situation ernst nehmen. Wer allein bei dem Gedanken daran, wieder in die Arbeit zu müssen erschaudert oder Panik bekommt, kann im Alltag vor Problemen stehen. Denn wenn die Angst zu stark ist und einen vom Arbeiten abhält, kann die Existenz bedroht sein.

Angst vor dem Job – was dahinter stecken kann

Schlechte Erfahrung: Haben Sie vielleicht in einem vorherigen Job schlechte Erfahrungen mit dem Arbeitgeber gemacht? Dazu gehören beispielsweise unzählige Überstunden, Bossing, zu krasses Arbeitspensum, verbale oder körperliche Attacken. Das kann Ängste schüren. Arbeits-Abc informiert, dass die vorrübergehende Angst keine Arbeitsphobie sei. Daher könne man dagegen steuern. Allerdings gebe es auch Fälle, bei denen die Angst tiefer liegt.

Haben Sie vielleicht in einem vorherigen Job schlechte Erfahrungen mit dem Arbeitgeber gemacht? Dazu gehören beispielsweise unzählige Überstunden, Bossing, zu krasses Arbeitspensum, verbale oder körperliche Attacken. Das kann Ängste schüren. Arbeits-Abc informiert, dass die vorrübergehende Angst keine Arbeitsphobie sei. Daher könne man dagegen steuern. Allerdings gebe es auch Fälle, bei denen die Angst tiefer liegt. Arbeitsphobie/Ergophobie: Eine Angststörung, die sich auf die Arbeit fokussiert, wird auch als Ergophobie beschrieben. Man kann gereizt auf Chefs oder Kollegen reagieren, Meetings vergessen oder nur schwer Deadlines einhalten. Allerdings kann die Angst auch körperliche Folgen haben, darunter unter anderem: Herzrasen, Sprachstörungen, Panik, Übelkeit oder Atemnot.

Wer unter Ergophobie leidet, ist dem nicht ausgeliefert, allerdings muss man sich den Ängsten stellen und reflektieren, informiert das Magazin GQ. Eine Phobie begünstigen könne eine „hohe Arbeitsbelastung aufgrund von Personalmangel, Leistungsdruck und knappe Deadlines“, sagt Psychologin Dr. Hanne Horvath gegenüber GQ. Damit Arbeitnehmer gar nicht erst unter Stress leiden, können Arbeitgeber ihnen Raum geben, ihre Gedanken zu äußern.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Was triggert die Angst?

Machen Sie sich klar, was ihre Angst auslöst. Sie können sich beispielsweise fragen: ‚Was müsste sich ändern, damit ich gerne zur Arbeit gehe?‘ Hängt die Antwort darauf mit einer Person zusammen, müssen Sie sich fragen, wie sie das Problem, was Sie mit der Person haben, klären können. Wünscht man sich beispielsweise, dass einem alles fehlerfrei gelingt, sollte man an der eigenen Einstellung zum Perfektionismus arbeiten, schreibt NTV.

Wie Sie entspannter im Job werden können Sie sich unter anderem von gelasseneren Menschen abschauen.

Kündigung des Arbeitsvertrags: Die wichtigsten Fakten, die jeder kennen sollte Fotostrecke ansehen

Arbeitsphobie – was Sie dagegen tun können

Je nachdem, wo die Angst begründet ist, kann es sinnvoll sein, dass man Unterstützung von Kollegen oder Vorgesetzten holt. Ist dies nicht möglich, weil diese Personen es sind, die Probleme triggern, kann man sich beispielsweise an eine Vertrauensperson oder den Betriebsrat wenden. Gemeinsam können dann Lösungen gefunden werden.

Wenn man weiß, was der Auslöser ist, kann man sich auch Fragen, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Anhand dessen lassen sich mögliche Konsequenzen durchspielen. In vielen Fällen merke man dann, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht in der eigenen Angst ausmalt. Einigen Betroffenen falle dann auch ein, wie man Situationen lösen kann, das verkleinere die Angst davor, informiert Horvath. Tipps, wie Sie ihr Berufsleben ohne Ängste meistern können, Mut gehört dazu.