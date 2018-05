Achtung: Ist Ihre Kündigungsfrist zu kurz oder lang? Dann sollten Sie handeln

Sind kurze Kündigungsfrist schlecht für Arbeitnehmer oder ist das ein Irrglaube? Wenn Sie Ihren Job wechseln wollen, könnten Sie länger gebunden sein, als Ihnen lieb ist.

Kurze Kündigungsfristen verbinden viele mit Chefs, die ihre Mitarbeiter am liebsten monatlich wechseln würden. Dabei können die Monate, die Sie nach Ihrer Kündigung an den Betrieb binden auch schnell zu lang werden. Beispielsweise, wenn Sie einen attraktiven neuen Job in Aussicht haben oder andere Gründe, die ein schnelles Ausscheiden erfordern.

Wie lang darf Ihre Kündigungsfrist überhaupt s ein? Das ist nicht nur wichtig für Ihre zeitliche Planung, sondern beispielsweise auch für die Beantragung des Arbeitslosengeldes.

Genaue Vorgaben für Kündigungsfristen

Die Kündigungsfristen für ordentliche Kündigungen sind gesetzlich geregelt. In § 622 BGB ist festgelegt, dass die Grundkündigungsfrist vier Wochen beträgt. Aber Vorsicht: Damit ist nicht etwa ein Monat gemeint, sondern tatsächlich 28 Tage.

Außerdem ist festgeschrieben, dass die Kündigung jeweils zum 15. oder mit Ablauf eines Kalendermonats zu erfolgen hat. Anders sieht es aus, wenn Sie noch in der Probezeit sind. Hier beträgt die Kündigungsfrist nur magere zwei Wochen. Nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit fängt die Kündigungsfrist an, sich zu verlängern. Maximal kann die Frist sieben Monate betragen. Das haben Sie erreicht, wenn Sie 20 Jahre im selben Betrieb sind.

Die Kündigungsfristen nach Betriebszugehörigkeit im Überblick

Betriebszugehörigkeit Kündigungsfrist Probezeit 2 Wochen 6 Monate bis 2 Jahre 4 Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats 2 bis 5 Jahre 1 Monat zum Ende des Kalendermonats 5 bis 8 Jahre 2 Monate zum Ende des Kalendermonats 8 bis 10 Jahre 3 Monate zum Ende des Kalendermonats 10 bis 12 Jahre 4 Monate zum Ende des Kalendermonats 12 bis 15 Jahre 5 Monate zum Ende des Kalendermonats 15 bis 20 Jahre 6 Monate zum Ende des Kalendermonats mehr als 20 Jahre 7 Monate zum Ende des Kalendermonats

Verlängerte Kündigungsfristen gelten nur für den Arbeitgeber

Sie sind schon fünf Jahre im Betrieb und möchten gerne schnellstmöglich den Job wechseln? Keine Panik. Die Kündigungsfristen verlängern sich nur für Kündigungen durch den Arbeitgebers automatisch mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Für den Arbeitnehmer bleibt es bei der vierwöchigen Kündigungsfrist, außer Sie haben es vertraglich anders geregelt.

Hier ist allerdings nicht alles zulässig. Zum Beispiel darf die Kündigungsfrist des Arbeitsnehmers in keinem Fall länger dauern, als die für den Arbeitgeber. Außerdem darf die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist die gesetzliche nicht unterschreiten.

Üblich ist dagegen eine Klausel im Arbeitsvertrag, die die Länge der Arbeitnehmerkündigungsfrist an die des Arbeitgebers koppelt.

Sonderregelungen bei der Kündigungsfrist

Die oben genannten Fristen gelten im Regelfall. Unter speziellen Umständen kann es aber auch zu anderen Fristen kommen. Sonderfälle sind:

Insolvenz des Arbeitgebers

Kleinbetrieb Kündigung trotz Sonderkündigungsschutz

Ausschluss der ordentlichen Kündigungen durch Tarifvertrag

Arbeitnehmer, die nur zu Aushilfszwecken einstellt sind

Wenn es zu einer Insolvenz kommt, kann Ihr Arbeitgeber Sie mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende kündigen, außer es ist eine kürzere Frist maßgeblich.

In Kleinbetrieben, in denen in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, können kürzere Kündigungsfristen vertraglich vereinbart werden. Diese dürfen vier Wochen allerdings nicht unterschreiten.

Ist die ordentliche Kündigung durch Tarifvertrag ausgeschlossen (z.B. bei 15-jähriger Betriebszugehörigkeit) ist der Ausschluss für den Arbeitgeber bindend.

Sind Sie nur zu Aushilfszwecken angestellt, kann auch eine Kündigungsfrist festgelegt werden, die kürzer als vier Wochen ist. Dafür darf die Aushilfstätigkeit aber tatsächlich nur vorübergehend dauern, und eine Dauer von drei Monaten nicht überschreiten.

Was ist, wenn in meiner Kündigung ein zu früher Kündigungstermin genannt ist?

Ihnen ist eine Kündigung übergeben worden. Nach der gründlichen Prüfung stellen Sie fest, dass das Datum Ihres Ausscheidens zu früh festgesetztist. Und nun?

In so einem Fall ist leider nicht gleich die ganze Kündigung ungültig. Es ist lediglich festgelegt, dass die Kündigung zum nächsten zulässigen Termin erfolgen muss.

Was ist, wenn die Kündigungsfrist zu lang ist?

Sie waren lange bei einem Arbeitgeber und wollen nun schnellstmöglich wechseln. Leider steht nun eine lange Kündigungsfrist zwischen Ihnen und Ihrem neuen Traumjob. Versuchen Sie zunächst, einen Auflösungsvertrag mit Ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu verhandeln. Das sollten Sie aber nur tun, wenn der neuen Job fest ist. Sollte dieser doch platzen kann es zu einer

Wenn sich Ihr Chef nicht auf einen Auflösungsvertrag einlassen möchte, kann er Sie natürlich nicht mit Gewalt zum Arbeiten zwingen. Allerdings kann der Arbeitgeber Schadensersatz, eine Entschädigung, oder soweit vertraglich geregelt auch eine Vertragsstrafe gegen Sie geltend machen. Wechseln Sie zu einem Konkurrenzunternehmen kann Ihr derzeitiger Arbeitgeber sogar auf eine Unterlassen dieser Arbeit klagen.

Greifen Sie also im Fall der Fälle auf die Hilfe eines Rechtsbeistandes zurück, um sich über ein vorzeitiges Ausscheiden beraten zu lassen.

