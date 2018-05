Abitur 2018: Können Sie die Aufgaben der bayerischen Abiturienten lösen?

Das schriftliche Abitur haben die Abiturienten in Bayern hinter sich. Wir haben einige der Prüfungsaufgaben in den wichtigsten Fächern zusammen gestellt.

Das Abitur in Bayern sollen zu den schwersten in ganz Deutschland gehören. Nachdem die schriftlichen Abi-Prüfungen 2018 inzwischen beendet sind, fragen sich viele, wie knifflig wohl diesmal die Abiturprüfungen in Mathe, Deutsch, Englisch und vielen anderen Fächern waren.

Die Süddeutsche Zeitung hat einige der Prüfungsaufgaben dokumentiert - wir haben die interessantesten für Sie zusammengestellt. Könnten Sie das Abitur nochmal bestehen?

Abiturfragen Mathemathik

Das Mathe-Abitur ist zweigeteilt, in Prüfungsaufgaben A und B. Im einen Teil dürfen Hilfsmittel wie Taschenrechner verwendet werden, im anderen Teil jedoch nicht.

Stochastik (Verwendung von Taschenrechner, Formelsammlung u.a. sind erlaubt)

"Die Polizei führt an der Messstelle eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 83 km/h liegt ein Tempoverstoß vor. Vereinfachend soll davon ausgegangen werden, dass die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Pkw mit einer Wahrscheinlichkeit von 19 % größer als 83 km/h ist.

a) Berechnen Sie die Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen, die mindestens durchgeführt werden müssen, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 99 % mindestens ein Tempoverstoß erfasst wird.

b) Liegt in einer Stichprobe von 50 Geschwindigkeitsmessungen die Zahl der Tempoverstöße um mehr als eine Standardabweichung unter dem Erwartungswert, geht die Polizei davon aus, dass wirksam vor der Geschwindigkeitskontrolle gewarnt wurde, und bricht die Kontrolle ab. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geschwindigkeitskontrolle fortgeführt wird, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Tempoverstoß begangen wird, auf 10 % gesunken ist."

Analysis (keine Hilfsmittel erlaubt)

"- Geben Sie den Term einer in IR definierten Funktion an, deren Graph im Punkt (2|1) eine waagrechte Tangente, aber keinen Extrempunkt hat.

- Gegeben ist die in IR definierte Funktion f mit f(x) = -x³ + 9x² - 15x - 25. Weisen Sie nach, dass f folgende Eigenschaften besitzt:

(1) Der Graph von f besitzt an der Stelle x= 0 die Steigung -15.

(2) Der Graph von f besitzt im Punkt A(5|f(5)) die x-Achse als Tangente.

(3) Die Tangente t an den Graphen der Funktion f im Punkt B(-1|f(-1)) kann durch die Gleichung y = -36x - 36 beschrieben werden."

Geometrie (keine Hilfsmittel erlaubt)

"Gegeben ist die Kugel mit Mittelpunkt M (1|4|0) und Radius 6.

a) Bestimmen Sie alle Werte p ∈ IR, für die der Punkt P(5|1|p) auf der Kugel liegt.

b) Die Gerade g berührt die Kugel im Punkt B(-3|8|2). Ermitteln Sie eine mögliche Gleichung von g."

Die vollständigen Prüfungsaufgaben in Mathematik 2018 können Sie hier herunterladen: Prüfungsteil A und Prüfungsteil B.

Abiturfragen Deutsch

"a) Interpretieren Sie das Gedicht "Das Karussell" von Rainer Maria Rilke!

b) Vergleichen Sie die Gestaltung von Kindheit in Rilkes Gedicht mit der in Günter Kunerts Gedicht Gottgleich! Berücksichtigen Sie dabei sowohl inhaltliche als auch ausgewählte sprachliche und formale Aspekte!

Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung liegt auf Teilaufgabe a)"

Das Karussel - Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Jardin du Luxembourg, ein von Rilke häufig besuchter Pariser Park mit Kinderspielplatz (entstanden 1906 in Paris, Orthografie nach der Kommentierten Ausgabe von 1996)

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht / sich eine kleine Weile der Bestand / von bunten Pferden, alle aus dem Land, / das lange zögert, eh es untergeht. / Zwar manche sind an Wagen angespannt, / doch alle haben Mut in ihren Mienen; / ein böser roter Löwe geht mit ihnen / und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, / nur daß er einen Sattel trägt und drüber / ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge / und hält sich mit der kleinen heißen Hand, / dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber, / auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge / fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge / schauen sie auf, irgendwohin, herüber -

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet, / und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. / Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, / ein kleines kaum begonnenes Profil - . / Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet, / ein seliges, das blendet und verschwendet / an dieses atemlose blinde Spiel...

Gottgleich - Günter Kunert (geb. 1929)

(erschienen 1999 in dem Gedichtband Nacht Vorstellung)

In der Kindheit / habe ich das Universum erkannt. / Es war außerordentlich / klein und bewegte sich / in einem Lichtstrahl, / den die Gardine ins Zimmer ließ. / Unzählbare Welten stiegen und / kreisten und sanken. Und ich / blies meinen Atem / in die scheinbare Fülle, / wie Gott / es an meiner Stelle getan hätte.

Abiturfragen Englisch

Composition

"Choose one of the following topics. Write about 200 to 250 words.

1. On their 18th birthday every EU resident should be given a free train ticket for travel around Europe for a month (Interrail Pass). Discuss.

2. 'To travel hopefully is a better thing than to arrive.' (Robert Louis Stevenson, 1850-1894, Scottish writer)

Comment on this statement.

3. A character's struggle to find his or her identity often plays a central role in books and films. Show how this topic is dealt with in a work from the English-speaking world.

Write an article for the English edition of your school magazine.

4. Describe, interpret and comment on the following cartoon. (Anm. d. Red.: Auf einem Floß steht ein Mensch. Das Segel zeigt die EU-Flagge, die einzelnen Baumstämme, aus denen das Floß besteht, zeigen Ländernamen wie France, Italy, Germany beschriftet. Der Stamm mit der Aufschrift England driftet davon)"

Abiturfragen Wirtschaft und Recht

Die Schüler dürfen folgende Hilfmittel verwenden: Taschenrechner, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Grundgesetz, Bayerische Verfassung. Schwerpunkt Wirtschaft.

"Die wirtschaftspolitische Ausrichtung eines Landes wird maßgeblich von seiner Regierung geprägt. Auch der Regierungswechsel in den USA im Januar 2017 wird wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen. (M1 zeigt in Balkendiagrammen die Entwicklung von Wirtschaftswachstum, Inflationsrate, Arbeitslosenquote und Handelsbilanzsaldo der USA im Zeitram von 2013 bis 2017; der kurze Text M2 aus dem Jahr 2017 ist überschrieben mit "Konjunktur: US-Wirtschaft wächst langsamer als gewünscht"; Anm. d. Red.)

1.1 Analysieren Sie die jüngste konjunkturelle Entwicklung der US-Wirtschaft (M 1)!

1.2 Ordnen Sie die von US-Präsident Trump vorgeschlagenen Maßnahmen Deregulierungsprogramme (M 2, Z. 6) und Senkung der Unternehmenssteuern (M 2, Z. 8) begründet einer wirtschaftspolitischen Grundkonzeption zu!

1.3 Diskutieren Sie auch mithilfe kreislauftheoretischer Überlegungen die Annahmeder US-Regierung, dass sich die beiden Vorhaben Steuersenkungenund Infrastrukturprojekte jeweils "selbst tragen und (...) nicht gegenfinanziertwerden" müssen (M 2, Z. 9 f.)!"

Abiturfragen Biologie

"Heutzutage werden Tierversuche statt an Spinnen eher an Ratten oder Labormäusen durchgeführt, von denen inzwischen ca. 40 % transgene Lebewesen sind. Es wird kontrovers diskutiert, ob Tierversuche ethisch zu rechtfertigen sind. Um zu einer Urteilsfindung zu kommen, ist es nötig, fachliche Argumente mit Werten in Beziehung zu setzen.

Folgende Werte werden häufig genannt: Umweltschutz, Gesundheit, Freiheit, Leidverringerung, Wohlstand, Würde des Menschen, Bildung und Fortschritt. Beurteilen Sie anhand einer Pro- und Contra-Argumentation als Teilschritt einer ethischen Analyse, die zwei selbstgewählte Werte berücksichtigt, ob Tierversuche weiterhin durchgeführt werden sollten. (Anm. d. Red.: In den vorangegangenen Aufgaben ging es um Radnetzspinnen.)"

Abiturfragen Geschichte

"1 Geben Sie einen Überblick über die gesellschaftliche und politische Stellung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zwischen 1914 und 1933 und erläutern Sie, welche Veränderungen diese Stellung durch die NS-Politik von 1933 bis einschließlich 1935 erfahren hat!

2 Am 20. Juli 1932 hielt Adolf Hitler auf einer NSDAP-Versammlung in Kiel eine Rede (M 1), in der er Zielsetzungen seiner Politik darlegte.

2.1 Arbeiten Sie anhand geeigneter Textstellen die in M 1 (Anm. d. Red.: Wahlkampfrede zur Reichstagswahl 1932) zum Ausdruck kommenden Elemente der NS-Ideologie heraus und erläutern Sie diese!

2.2 Beurteilen Sie, inwieweit die Quelle M 1 dazu geeignet ist, das Scheitern der Weimarer Republik zu erklären! Berücksichtigen Sie dabei auch den historischen Kontext, den Zweck sowie propagandistische Elemente der Rede!

3 Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit erschien 1946 in der Satirezeitschrift 'Der Simpl' die Karikatur 'Schwarz wird weiss oder mechanische Entnazifizierung' (M 2).

3.1 Analysieren und interpretieren Sie M 2 (Anm. d. Red.: In der Karikatur werden schwarze Schafe über ein Förderband in einen großen Bottich geworfen und kommen unten als weiße Schafe wieder heraus)!

3.2 Beurteilen Sie ausgehend von M 2 den Umgang mit der Vergangenheit des sogenannten 'Dritten Reichs' in der frühen Bundesrepublik!"

