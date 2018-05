47,9-Stunden-Woche: Dieser Ort ist der härteste Arbeitsplatz der Welt

Sie finden 40 Wochenstunden zu lang? Dann tröstet Sie sicher diese Studie der OECD: Wenn es nach der Arbeitszeit geht, landet Deutschland nicht einmal in den Top 30.

Vollzeit zu arbeiten ist nicht immer leicht, schließlich bleibt für Hobbys, Familie und Freunde nur wenig Zeit. Doch obwohl die Deutschen gemeinhin als fleißig und strebsam gelten, arbeiten hierzulande die Menschen noch verhältnismäßig wenig.

Wochenarbeitszeit: Türkei und Kolumbien auf Platz Eins

Das zeigt eine Studie der OECD, welche die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Berufstätigen in den verschiedenen Ländern der Welt vergleicht (Stand: 2016). Dabei kam heraus, dass nicht etwa im Industriestandort Deutschland am meisten gearbeitet wird, sondern in der Türkei und in Kolumbien.

Die beiden Länder teilen sich mit satten 47,9 Wochenstunden (im Durchschnitt!) die Spitzenposition - noch vor Mexiko mit 45,2 Wochenstunden und Costa Rica mit 44,9 Stunden pro Woche. Harte Arbeitsbedingungen für die Menschen in Lateinamerika.

Deutschland landet im hinteren Feld

Deutschland landet laut der Studie mit 34,5 Wochenstunden lediglich auf Platz 33. Der OECD-Schnitt liegt bei 38,9 Stunden. Also eigentlich kein Grund zu beschweren? So ganz stimmt das nicht, schließlich fließen in die Studie auch die Stunden der Teilzeit-Beschäftigten mit ein - was den Durchschnitt natürlich senkt.

Dabei belegen zahlreiche Studien, dass kürzere Arbeitszeiten für mehr Produktivität und Konzentration sorgen. Dies belegen auch die Erfolge von Firmen, die bereits mit einer verkürzten Arbeitszeit experimentieren. So wie diese Firma aus Österreich, in der die Mitarbeiter lediglich vier Tage pro Woche arbeiten - und dabei Erstaunliches festgestellt haben.

Von Andrea Stettner