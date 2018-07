Diese 17-Jährige will zum Mars - doch der Preis dafür ist hoch

Die 17-jährige Amerikanerin Alyssa Carson trainiert schon seit ihrer Kindheit, um als erster Mensch auf dem Mars zu stehen. Doch für ihren Traum zahlt sie einen hohen Preis.

Alyssa Carson aus Louisiana (USA) sah mit drei Jahren zum ersten Mal einen Cartoon über den Weltraum. Seitdem ist sie Feuer und Flamme für Planeten, Sterne und Co. – und träumt von einem Flug ins Weltall. Doch während viele Kinder "nur" davon träumen, lässt die heute 17-Jährige ihren Traum wohl bald Wirklichkeit werden: Sie trainiert bei der NASA, um als erster Mensch auf dem Mars zu stehen.

Die 17-Jährige trainiert seit ihrer Kindheit fürs Weltall

Ihre Liebe zum Weltraum kennt scheinbar keine Grenzen: Als erster Mensch überhaupt besuchte Alyssa alle 14 NASA-Besucherzentren und absolvierte bereits mit sieben Jahren ihr erstes Space Camp, in dem sie alles über Weltraumflüge gelernt hat. "Das war das Wochenende meines Lebens", sagte sie der TeenVogue. Viele weitere Besuche des Space Camps folgten. Mit zwölf Jahren – und als jüngster Mensch überhaupt – hat sie alle drei Space Camps der NASA in den USA, Kanada und der Türkei absolviert.

Ein Beitrag geteilt von Alyssa Carson (@nasablueberry) am Apr 16, 2018 um 9:06 PDT

2033 soll erste bemannte Mission zum Mars starten – ist Alyssa dabei?

Offiziell darf sie sich zwar erst mit 18 Jahren bei der NASA bewerben, doch die Weltraumbehörde glaubt an ihre Fähigkeiten und arbeitet gemeinsam mit ihr daran, dass sie 2033 zum Mars fliegt. Dann soll nämlich die erste bemannte Marsmission starten – und mit 32 Jahren wäre Alyssa die perfekte Kandidatin dafür.

Wenn alles gut geht und Alyssa es tatsächlich als erster Mensch auf den Mars schafft, soll sie dort voraussichtlich drei Jahre bleiben, Getreide anbauen, nach außerirdischem Leben forschen und andere wissenschaftliche Experimente durchführen.

+ Schon mit 13 Jahren arbeitete Alyssa Carson hart daran, bei der ersten bemannten Marsmission dabei zu sein. © Bert Carson/NASA/dpa

Die Jung-Astronautin zahlt eine hohen Preis für ihr ehrgeiziges Ziel

Doch der Preis für ihren Erfolg ist hoch. Während sie bereits jetzt viel Zeit und Mühe in ihr Astronauten-Training steckt, lernt sie "nebenbei" auch noch für die Schule und absolviert zusätzlich ein Grundstudium in Astrobiologie – in vier Sprachen: Englisch, Spanisch, Chinesisch und Französisch. "Die größte Herausforderung ist die Zeit und alles in so jungem Alter zu schaffen, während man auch noch zur High School geht", verriet sie dem Online-Portal BoredPanda. Zeit für ihre Freunde bleibt da wohl kaum.

Außerdem sei sie sich bewusst, dass sie wohl nie heiraten wird und eine Familie gründen kann. Doch für ihren Traum sei sie bereit, diesen Preis in Kauf zu nehmen, wie ihre Freunde in einem Video verrieten.

Ein Beitrag geteilt von Alyssa Carson (@nasablueberry) am Mär 17, 2018 um 12:09 PDT

Auch SpaceX hat Interesse – wird Alyssa der erste Teenager im Weltall?

Vielleicht klappt der erste Flug ins All jedoch schon viel früher: Auch andere Weltraumunternehmen wie Elon Musks "SpaceX" hätten laut ihres Vaters Bert Carson Interesse an der ehrgeizigen Astronauten-Anwärterin: "Wenn wir in den nächsten zwei Jahren eine Mission für sie finden, wäre sie der erste Teenager weltweit, der ins All fliegt."

Von Andrea Stettner

