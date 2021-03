Älteste Mitarbeiterin der Welt? 101-Jährige arbeitet noch immer im Supermarkt

Nur wenige erreichen das Alter von 100. Noch weniger Menschen arbeiten nach so vielen Lebensjahren. Eine Ausnahme ist eine 101-jährige Supermarktangestellte.

Wer nach dem Jahr 1964 geboren wurde, muss in Deutschland bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Andernfalls drohen monatlich Abschläge von der Rente. Bekanntlich fallen die Gelder für Senioren aber ohnehin nicht bei jedem sehr hoch aus. Vielen bleibt deshalb nichts anderes übrig, als über das Rentenalter hinaus zu arbeiten.

Der ein oder andere bleibt dem Job aber auch des Spaßes und der Kollegen wegen treu. Das scheint beispielsweise auf die 101-jährige Romay Davis zuzutreffen. Trotz ihres hohen Alters hilft die Amerikanerin noch immer im Supermarkt* Winn-Dixie aus. Selbst die Corona-Pandemie hält sie nicht davon ab, beinahe täglich ins Auto zu steigen und ihren Pflichten nachzugehen, berichtet das Nachrichten-Magazin Good Morning America.

Supermarktangestellte ist 101-Jahre alt: Romay Davis und ihre bewegende Geschichte

Die Amerikanerin Romay Davis kam 1919 zur Welt. Als junge Frau erlebte sie bereits die Schrecken des Zweiten Weltkriegs mit, als sie als Teil einer Armee-Einheit für schwarze Frauen im Ausland stationiert wurde. Später arbeitete sie 30 Jahre lang in der New Yorker Fashion-Industrie als Designerin und Model. Wie Good Morning America weiter berichtet, absolvierte sie an einer Universität sogar erfolgreich einen Master-Studiengang und erhielt zudem den schwarzen Gürtel im Taekwondo.

In den 80er-Jahren ging sie in Rente, entschied sich jedoch nach dem Tod ihres Mannes dazu, noch einmal zu arbeiten. Die damals 80-Jährige startete schließlich ihre Karriere in einem Supermarkt der Kette Winn-Dixie, in dem sie noch immer tätig ist. Dafür danken ihr die Mitarbeiter regelmäßig auf Instagram:

101-jährige Romay Davis erhält viel Anerkennung von ihren Kollegen und Vorgesetzten

„Wir feiern Frau Davis und sind bewegt von ihrem unerschütterlichen Engagement und ihrer starken Arbeitsmoral. All das inspiriert auch andere, tagtäglich ihre beste Seite zu zeigen“, zitiert Good Morning America Anthony Hucker, Präsident und CEO von Southeastern Grocers, einem Schwesterunternehmen von Winn-Dixie. Um ihre Anerkennung zu zeigen, kreierten Davis Kollegen sogar den Hashtag „#RomayDavisDay“, um ihr jährlich zum Geburtstag zu gratulieren. Zudem stellten die Mitarbeiter das Förderprogramm „Romay Davis Programm für Zugehörigkeit, Inklusion und Diversität“ auf die Beine, mit dem Organisationen gefördert werden, die gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus vorgehen. (soa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

