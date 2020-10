Zungenkrebs: Diese Anzeichen sollten Sie unbedingt ernst nehmen

Ihre Zunge fühlt sich anders an als sonst? Es gibt Anzeichen, die Sie zum Arzt führen sollten. Welche Symptome auf Zungenkrebs hinweisen, erfahren Sie hier.

Tumore können sich in allen Körperregionen bilden - auch im Mundraum. Zu den häufigsten Krebserkrankungen im Kopf- und Halsbereich zählen Kehlkopfkrebs, Rachenkrebs und Zungenkrebs. Verantwortlich für den Ausbruch dieser Krebsarten sind der München Klinik Schwabing zufolge in erster Linie starker Alkoholkonsum und Rauchen - also Faktoren, die gut beeinflussbar sind. Doch auch humane Papilloma-Viren (HPV-Viren) können Tumore im Kopf- und Halsbereich begünstigen. Auch eine genetische Veranlagung begünstigt die Entwicklung von Zungenkrebs (auch Zungenkarzinom genannt).

Zungenkrebs: Bei diesen Symptomen sollten Sie schnell handeln

Zungenkrebs ist ein bösartiger, allerdings relativ seltener Tumor, der vor allem im hinteren Drittel der Zunge zu finden ist. In der Regel entsteht der Tumor in der obersten Schicht der Schleimhaut, die fachsprachlich als Plattenepithel bezeichnet wird. Zungenkrebs fällt daher in die Kategorie "Plattenepithel-Karzinom".

Wie bei allen Krebserkrankungen gilt auch bei Zungenkrebs: Je früher er diagnostiziert und therapiert wird, desto besser sind die Heilungschancen. Ausschlaggebend für die Erfolgschance einer Behandlung ist vor allem Tumorgröße und Metastasenbildung, wie das Gesundheitsportal Onmeda berichtete. Hat der Krebs noch nicht gestreut - haben sich also noch keine Metastasen im Körper gebildet - und können Mediziner den kompletten Tumor operativ entfernen, sind die Heilungschancen gut.

Ist der Zungenkrebs bereits fortgeschritten, sinken die Heilungschancen erheblich, weshalb Sie bei folgenden Zungenkrebs-Symptomen schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen sollten:

Fremdkörpergefühl in Mund und Rachen

Zungenbrennen oder Brennen im Mund

Schluckbeschwerden

Halsschmerzen

Probleme beim Sprechen

wunde Stellen unterhalb oder seitlich der Zunge, die nicht abheilen und bluten können

vergrößerte Lymphknoten am Hals und Unterkiefer

Feste Knötchen oder Wucherungen: Wie sieht Zungenkrebs aus?

Zungenkrebs kann verschiedene Formen annehmen. So gibt es flache, in der Schleimhaut liegende Tumore, Karzinome, die sich wie feste Knötchen anfühlen oder solche, die blumenkohlartig aus der Haut ragen. Nur ein Facharzt kann die richtige Diagnose stellen und wird je nachdem, in welchem Stadium die Krebserkrankung ist, entscheiden, ob eine Operation, Strahlentherapie oder Chemotherapie infrage kommt.

Ein Plattenepithel-Karzinom der Zunge ist tückisch, weil es sich anfangs selten durch Beschwerden bemerkbar macht. Daher sollten Sie Krebsvorsorgeuntersuchungen nicht vernachlässigen.

Die oben genannten Informationen ersetzen nicht den Besuch beim Arzt. Dieser wird gegebenenfalls an den geeigneten Facharzt überweisen, der eine fundierte Diagnose stellt und geeignete Therapien einleitet.

