"Zucker genauso schlimm wie Kokain": Vierfach-Mama erlebt fiesen Shitstorm

Keine Bonbons, kein Kuchen und auch keine Schokolade: Tonia Buxton lässt ihre vier Kinder nichts Süßes naschen. Und erntet mit ihrer Aussage einen riesigen Shitstorm.

Dass zu viel Zucker ungesund für Zähne und Körper sind, weiß jedes Kind. Aber auch Eltern wissen das spätestens, wenn sie einmal einen "Zuckerrausch" der lieben Kleinen miterlebt haben. Von Tobsuchtsanfällen, Hyperaktivität und Stimmungsschwankungen ist dann oftmals die Rede.

Ernährungsberaterin gibt ihren Kindern keinen Zucker - und vergleicht ihn mit Kokain

Die Ernährungsberaterin Tonia Buxton geht sogar einen Schritt weiter: Sie behauptet jetzt in der britischen TV-Show "Good Morning Britain", dass Zucker die schlimmste Droge ist, die man seinen Kindern antun könne. "Zucker hat den gleichen Effekt auf das Gehirn wie Kokain. Es ist eine Sucht und wenn Kinder es einmal bekommen, macht es sie verrückt und sie rennen herum. Sobald sie sich wieder beruhigen, wollen sie mehr."

Lesen Sie auch: Vorsicht - dieses Getränk soll ähnlich wie Heroin wirken.

Das sei auch der Grund, erklärt sie weiter, warum sie ihren vier Kindern verboten habe, Süßigkeiten zu essen. So dürften diese nicht einmal ein Stück Geburtstagskuchen auf Partys essen. "Am besten sollte man gar keinen Zucker essen und stattdessen etwas zu sich nehmen, dass besser für einen ist", so Buxton.

Schließlich müssten die Menschen in der heutigen Gesellschaft keine zuckrigen Lebensmittel mehr essen, um zu überleben, da es viele andere, gesunde Optionen gäbe, erklärt die Vierfach-Mama weiter. Im Rahmen der Übergewichts-Diskussion brachte die Ernährungsberaterin am Ende sogar einen selbstgemachten Kuchen aus Zucchini und Kardamom mit, welchen sie auch ihren Kindern zuhause kredenzen würde.

Auch interessant: Zweijährige hat noch nie Zucker gegessen - mit erstaunlichen Folgen.

Macht Zucker süchtig? Auf Twitter sorgt dieser Ausspruch für Mega-Ärger

Doch mit den Reaktionen der Zuschauer hatte die Britin wohl nicht gerechnet: Die waren nach der Ausstrahlung der Sendung stocksauer und machten ihrer Wut auf Twitter Luft. So schimpfte eine Userin: "Oh mein Gott, ist das ihr Ernst? Das ist echt dumm! Wie wäre es, Süßigkeiten wieder als besondere Leckerei zu sehen und nicht jeden Tag zu essen, so wie das gehandhabt wurde, als ich klein war. Das macht das Spannende daran schließlich aus, als Kind zu einer Party zu gehen, wo es Kuchen und Süßes gibt. Weil es das nicht jeden Tag zuhause gab."

Eine andere Userin postete: "Oh Gott, habe genug von der Frau gehört. Lasst die Leute ihre eigenen Kinder so erziehen, wie sie es möchten. Esst Kuchen und genießt das Leben. Gott, wenn das meine Mutter wäre!! Was für eine langweilige Frau."

Puh, vielleicht war der Zucchini-Kuchen nachträglich gesehen doch keine so gute Idee gewesen …

Erfahren Sie hier mehr über die zuckerfreie Ernährung: So nehmen Sie schnell und gesund ab.

jp

Schnell schlank und fit: Sechs gesunde Zuckeralternativen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Facebook / Tonia Buxton (Screenshot)