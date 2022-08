Zu heiß zum Schlafen? Mit folgenden Tipps kühlen Sie sich nachts ab – auch die richtige Bettwäsche nützt etwas

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Hitze im Schlafzimmer raubt wertvollen Schlaf. © stokkete/Panthermedia

Gluthitze im Freien sorgt oft auch für hohe Temperaturen in Innenräumen. Vor allem im Schlafzimmer kann man die so gar nicht gebrauchen. Ein paar einfache Maßnahmen sorgen für Erfrischung.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Nachts die Klima-Anlage einschalten? Für viele keine Lösung. Man wird dann schneller krank, so die landläufige Annahme. Ob das so stimmt? Nein, denn tiefe Temperaturen alleine machen nicht krank. Allerdings können sie ein ohnehin geschwächtes Immunsystem noch weiter belasten und so den Ausbruch einer viralen oder bakteriellen Infektion begünstigen. Sie möchten auch in Hinblick auf die steigenden Energiepreise auf die Inbetriebnahme einer Klima-Anlage verzichten? Um schnell eine angenehme Temperatur im Schlafzimmer zu erreichen, braucht es nicht viel Hightech. Mit einfachen Tricks wird auch eine heiße Sommernacht Ihren Schlaf nicht boykottieren.

Das kühlende Kopfkissen VITAL ice von Third of Life (werblicher Link) hat kühlende Effekte wegen des ClimaCool-Kissenbezuges. Die feuchtigkeitsregulierende und atmungsaktive Qualität macht das Kissen zur optimalen Sommer-Bettware.

Im Schlafzimmer ist es heiß? Diese Tricks kühlen ab – auch kühlende Bettwäsche hilft

Feuchte Handtücher und Laken aufhängen: Durchfeuchten Sie ein Tuch oder ein Laken erst mit kaltem Wasser, wringen Sie es aus und hängen Sie es entweder über einen Wäscheständer im Schlafzimmer oder über das gekippte Fenster. Der kühlende Effekt kommt deshalb zustande, weil beim Trocknen der Luft Wärme entzogen wird.

Richtig lüften: Es nützt nichts, wenn man die warmen Außentemperaturen nach innen „lüftet“. Daher Fenster und Türen erst dann öffnen, wenn es draußen spürbar kühler ist als drinnen.

Wärmflasche umfunktionieren: Sie liegen im Bett und finden aufgrund der Hitze keinen Schlaf? Eine Wärmflasche kann enorm hilfreich sein – wenn Sie sie statt mit heißem Wasser mit kaltem befüllen. Einfach an die warmen Füße legen und so für Erfrischung sorgen.

Elektrogeräte ausschalten: Fernseher, Computer und andere Geräte geben Wärme ab, wenn sie eingeschalten sind oder im Stand-by-Modus laufen. Am besten alles ausschalten.

Pflanzen aufstellen: Zimmerpflanzen haben kühlende Wirkung, weil sie Gießwasser in die Umgebung verdunsten. Wer vor dem Schlafengehen noch die Blumen pflegt und gießt, kann zusätzlich vom entspannenden Effekt profitieren.

Die richtigen Bettwaren wählen: Schlafanzüge und Bettwäsche aus wärmendem Flanell ist bei Hitze nicht das Richtige. Greifen Sie besser zu leichter Qualität wie Seide oder Mako-Satin. Klima regulierende Eigenschaften machen diese zur perfekten Sommerbettwäsche.

Das richtige Kissen bei Hitze Das kühlende Kopfkissen VITAL ice von Third of Life (werblicher Link) verschafft einen kühlen Kopf – im wahrsten Sinne des Wortes.