Zimmer kühlen: Mit diesen Tipps kühlen Sie Ihre Wohnung ohne Klimaanlage

Hitze im Homeoffice

Ventilatoren bieten Erste-Hilfe bei Hitze. (Symbolbild)

Hitze im Homeoffice. Dafür keine Kollegen und keine Klimaanlage. Schwitzen müssen Sie aber trotzdem nicht. Mit diesem Tipp kühlen Sie Ihre Zimmer – auch ohne Klimaanlage.

München – Die Flüssigkeit im Thermometer steigt. Endlich Sommer! Viele Angestellte sitzen aufgrund der Corona-Pandemie immer noch im Homeoffice. In den eigenen vier Wänden ist eine Klimaanlage im Gegensatz zu vielen Büros aber eher selten. Wer womöglich sogar noch eine Wohnung unter dem Dach hat, kommt dann im Homeoffice ganz schön ins Schwitzen.

An sich ist eine Klimaanlage im Sommer etwas Feines. Man schaltet sie ein und sie pustet kalte Luft in den Raum. Nach ein paar Minuten ist auch die letzte Schweißperle getrocknet. Ein Nachteil einer Klimaanlage ist neben den Anschaffungskosten, dass in deutschen Breitengraden das Gerät nur an wenigen Tagen oder Wochen im Jahr wirklich benötigt wird. Außerdem fressen die Geräte jede Menge Strom: schlecht für den Geldbeutel und die Umwelt. Wer auf den Kauf einer Klimaanlage verzichtet, muss aber trotzdem nicht ungewollt in der eigenen Wohnung saunieren. Ventilatoren beispielsweise bieten Erste-Hilfe bei Hitze. Wenn Sie ein feuchtes Tuch vor den Ventilator hängen, kühlt neben dem Luftzug auch die Verdunstungskälte den Raum. Sie wollen keinen Ventilatoren kaufen, dann hat 24vita.de neun weitere Tipps.*24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.