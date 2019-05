Zeckenbiss: Darum sollten Sie sofort zum Arzt, wenn Sie diese Rötung haben

Wer im Sommer unterwegs ist, riskiert einen Zeckenbiss. Nicht jeder bedeutet eine Borreliose-Infektion. Betroffene sollten bei dieser Rötung einen Arzt aufsuchen.

Bremen - Auch wer keine Zecke bemerkt hat, sollte nach einem Insektenbiss zum Arzt gehen, wenn sich eine Wanderröte zeigt. Sie deutet auf eine Borreliose-Infektion ist. "Die Wanderröte sieht aus wie eine Zielscheibe", erklärt Hans Michael Mühlenfeld vom Hausärzteverband. Sie wird im Fachjargon auch Erythema migrans genannt.

Um die Einstichstelle herum ist die Haut blass und um dieses kleine helle Feld herum breitet sich die Rötung aus. "Sie tritt etwa drei bis vier Tage nach dem Biss auf und bleibt für rund zwei bis drei Wochen." In dieser Zeit wird die Rötung täglich um etwa drei Millimeter größer. Zudem kann die meist ringförmige Rötung noch Wochen später an andere Körperregionen wandern und dort sichtbar werden.

Bemerkt jemand eine solche Rötung, sollte er zu seinem Hausarzt gehen. Unabhängig davon, ob sich der Patient an einen Zeckenbiss erinnert, wird der Arzt ein Antibiotikum verschreiben. "Wird dieses nach Vorschrift genommen, bekämpft es die Infektion effektiv", so Mühlenfeld. Allerdings geht bei einer Infektion nur in der Hälfte der Fälle eine Wanderröte voraus. Außerdem löst sie keinen Juckreiz oder Schmerz aus.

Unbehandelt kann eine Borreliose-Infektion später die Nerven angreifen und unterschiedliche Beschwerden hervorrufen. Oftmals treten frühestens sieben Tage nach einem Zeckenbiss die ersten Anzeichen einer zeckenübertragenden Entzündung auf. Es sei daher unbedingt notwendig, eine Infektion rechtzeitig mit Antibiotika zu behandeln, betont Mühlenfeld.

Bei Erwachsenen werden hier laut dem Medizin-Portal Biologische Medizin folgende Arzneien empfohlen:

Doxycycling (2-3 x 100 Milligramm)

Amoxicillin (3 x 750 - 4-mal 1.000 mg/20 Tage)

Cefuroximaxetil (2-3 x 500 mg/20 Tage)

Azithromycin (500mg/10 Tage)

Bei Kindern wird dagegen verabreicht:

Amoxicillin (3-4 x tgl. 15 mg/kg KG)

Cefuroximaxetil (2-3 x tgl. 6 mg/kg KG)

Azithromycin (1 x tgl. 6 mg/kg KG)

Bei Schwangeren:

Amoxicillin (3 x 750 - 4-mal 1.000 mg/20 Tage)

Cefuroximaxetil (2-3 x 500 mg/20 Tage)

Nicht jeder Zeckenbiss zieht allerdings eine Borreliose-Infektion nach sich. Schätzungen zufolge entwickelt sich nur jeder zehnte Zeckenbiss zu einer Borreliose. Mühlenfeld zufolge hilft es, eine Rötung nach einem Insektenstich oder -biss mit Bildern der Wanderröte im Internet zu vergleichen. "Daran kann man selbst gut erkennen, ob man betroffen sein könnte."

