Borreliose ohne Hautrötung: Bei folgenden Anzeichen sofort zum Arzt

Im Sommer sind Zecken besonders aktiv – als gefürchtete Borreliose-Überträger können sie dem Menschen gefährlich werden. So erkennen Sie die Infektion rechtzeitig.

Bei einer Borreliose handelt es sich um eine bakterielle Infektion. Bakterien vom Typ Borrelia lösen die Erkrankung aus, die von Zecken übertragen werden kann.

Wird Borreliose* nicht frühzeitig erkannt und behandelt, sind schwerwiegende gesundheitliche Probleme möglich. Dazu zählen Hirnhautentzündungen und bleibende Gelenkschäden.

Es gilt: Wer die Zecke schnell entfernt, senkt sein Borreliose-Risiko. Erfahren Sie hier, was Sie bei einem Verdacht auf Borreliose tun sollten.

Nach einem Tag am See oder einem Waldspaziergang krabbelt ein kleines Spinnentier auf Ihrem T-Shirt? Nicht weiter ungewöhnlich im Sommer, weil sich Zecken bei Wärme richtig wohl fühlen. Doch es gibt gute Gründe, warum man die kleinen Blutsauger so schnell wie möglich aus der Haut entfernen sollte: Zecken übertragen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose.

Letztere Infektionskrankheit wird durch Bakterien, so genannte Borrelien, ausgelöst und kann beim Menschen Gelenke, Haut, Herz und Nervensystem angreifen. Betroffene wissen oft nichts von der Infektion und kämpfen manchmal jahrelang mit rheumaartigen Beschwerden, brennenden Nervenschmerzen im Rücken oder Lähmungserscheinungen. Um Spätfolgen zu vermeiden, sollten Sie folgende Regel kennen.

Lesen Sie auch: Schwarzkümmelöl gegen Zecken: Wie gut ist das Hausmittel wirklich?

Senkt Borreliose-Risiko enorm: Zecke so schnell wie möglich entfernen

Nach dem Aufenthalt im Grünen gilt: Suchen Sie sich nach Zecken ab und entfernen Sie diese schnell mit einer speziellen Zeckenkarte oder -zange. Je länger eine Zecke in der Haut steckt, desto höher das Borreliose-Risiko, so Dermatologin Dr. Alice Martin: „Wenn die Zecke direkt gestochen hat und man entfernt sie innerhalb kurzer Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Borreliose extrem gering“, so die Expertin. Der Grund dafür: Borrelien, die sich bei einer infizierten Zecke im Darmtrakt befinden, gehen in der Regel erst während des Saugaktes auf den Menschen über, was bis zu 24 Stunden dauern kann.

Doch es ist in jedem Fall ratsam, die Einstichstelle auch in den kommenden Wochen genau zu beobachten. Falls man sich mit Borreliose infiziert hat, kommt es häufig rund zwei Wochen nach dem Zeckenstich zur so genannten Wanderröte: eine kleine Rötung, die sich kreisrund um die Stichstelle ausbreitet. Mediziner sprechen jetzt vom ersten Stadium der Borreliose. Martin zufolge kommt es in rund 50 Prozent der Fälle zur Wanderröte. Das bedeutet: Man kann auch unter Borreliose leiden, wenn sich keine Rötung rund um den Zeckenstich bildet.

Bei folgenden Symptomen nach einem Zeckenstich sollte man Dermatologin Martin zufolge einen Haus- oder Hautarzt aufsuchen, da sie Anzeichen einer Borreliose sein können:

Müdigkeit

Abgeschlagenheit

leichtes Fieber

Muskel- und Gelenkschmerzen

Kopfschmerzen

Magen-Darm-Beschwerden

Lymphknotenschwellungen

Eine frühzeitige Diagnose ist deshalb so wichtig, weil eine früh einsetzende Antibiotika-Therapie das Risiko von Spätfolgen ausgelöst durch Borreliose immens senkt. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Mehr Quellen: www.rki.de; www.internisten-im-netz.de; www.welt.de

Weiterlesen: Zecken: Neue riesige Art breitet sich in Deutschland aus - Biss kann tödlich sein.