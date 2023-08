Zahl der Soja-Allergiker steigt: Auf welche Symptome Sie nach dem Verzehr achten sollten

Von: Laura Knops

Soja erfreut sich zunehmender Beliebtheit, ruft allerdings auch häufiger allergische Reaktionen hervor. Ein Überblick über die häufigsten Symptome.

München ‒ Produkte auf Sojabasis wie Tofu oder Sojadrinks sind heutzutage in jedem Supermarkt in Deutschland erhältlich. Sie dienen als pflanzlicher Ersatz für Fleisch- und Milchprodukten und erfreuen sich nicht nur bei Vegetariern und Veganern großer Beliebtheit. Oftmals konsumieren wir Soja, ohne es zu bemerken - denn die Hülsenfrucht ist auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. So findet man Sojaöl in Margarine und Fetten, das Sojaöl-Derivat Lecithin in Süßigkeiten und Sojaprotein wird Wurst künstlich beigemischt.

Allerdings kann Soja auch Allergien hervorrufen. Nach Angaben der European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) sind in Europa etwa 0,3 Prozent der Menschen von einer Sojaallergie betroffen – Tendenz steigend. Welche Beschwerden entstehen durch den Verzehr der Hülsenfrucht?

Symptome können Bauchweh, Neurodermitis-Ausbrüche und Atemnot sein

Bereits wenige Minuten nach dem Konsum von Soja können bei einer Allergie Symptome auftreten. Diese variieren von leichtem Kribbeln über Hautrötungen bis hin zu geschwollenen Schleimhäuten und Atembeschwerden. Auch Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen und Quaddeln können sich zeigen.

Typische Anzeichen einer Sojaallergie sind:

Verdauungssystem: Bauchweh, Erbrechen, Durchfall

Bauchweh, Erbrechen, Durchfall Haut: Jucken, Rötungen, Nesselsucht und Neurodermitis-Ausbrüche

Jucken, Rötungen, Nesselsucht und Neurodermitis-Ausbrüche Atemwege: allergischer Schnupfen bis hinm zu asthmatischen Symptomen

Bei Personen, die besonders sensibel auf Soja reagieren, kann es zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Bei Atemnot und Kreislaufversagen sollten Sie sofort den Notarzt rufen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung sorgfältig überprüft.