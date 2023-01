Pädagogin: Wutausbruch bei Kindern ist Zeichen von Vertrauen

Von: Anna Katharina Küsters

Kinder können laut sein, besonders bei einem Wutanfall. Dass sie dann auch ihre Eltern anschreien, sei aber unbedenklich, so eine Pädagogin.

In jeder Familie gibt es Streit und Diskussionen und das ist auch gut so. Nur wer Bedürfnisse offen kommuniziert, sich streiten, aber auch versöhnen kann, kann eine gesunde Bindung zu seinen Mitmenschen aufbauen. Kinder müssen diese Art der Auseinandersetzung erst lernen. Wutausbrüche, Geschrei und Sturheit sind dabei völlig normal. Dass Kinder diese Wut dann auch an ihren Eltern auslassen, ist natürlich nicht angenehm. Laut einer Pädagogin ist das aber ein Zeichen von Vertrauen.

Warum es ein gutes Zeichen ist, wenn Kinder ihren Emotionen den Eltern gegenüber freien Lauf lassen, weiß 24vita.de.

Nicht immer lassen sich die Wutanfälle schnell besänftigen. Ab und an kommt es auch dazu, dass das Kind lauthals schreit und auch die Eltern Zielscheibe der Aggression werden. So schwer es dann auch fällt, aber Eltern sollten in diesen Augenblicken versuchen, ruhig zu bleiben und das Kind in seiner emotionalen Lage zu begleiten. Das bedeutet nicht, sich grenzenlos anschreien zu lassen, aber das Kind sollte sich ernst und wahrgenommen fühlen in seiner Wut.

