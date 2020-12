Mit Sauerkraut und Gaming gegen den Winterblues: Mit diesen Tricks halten Sie Ihren Körper gesund

Graue Tage und Social Distancing schlagen aufs Gemüt. Wer am Winterblues leidet, kann selbst einiges dagegen tun – zum Beispiel mit folgenden Tricks.

Aktivieren Sie körpereigene Mechanismen gegen Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder Melancholie! Wie das gehen soll, hat das Intervallfasten-Startup Fastic in einer Pressemitteilung zusammengefasst. Folgende Biohacks sollen dafür sorgen, dass wir fit und gesund durch die kalte Jahreszeit kommen:

Sonnenlicht am Schreibtisch tanken

Wer kennt es nicht: Sie stehen morgens im Dunkeln auf, arbeiten den gesamten Tag am heimischen Schreibtisch und spätestens zur Kaffeepause ist die Sonne schon verschwunden? Der perfekte Trick gegen den Winterblues (neben einem Spaziergang zur Mittagszeit) ist eine Sonnenlichtlampe für den Schreibtisch. Der Effekt: Ihr Körper produziert zum einen Vitamin D*, um das Immunsystem zu stärken, zum anderen stimuliert das Sonnenlicht den Stoffwechsel. Die Kraftwerke unseres Körpers, die Mitochondrien, werden durch das Licht so stark beeinflusst, dass sie schneller und besser arbeiten und wir dadurch wacher, glücklicher und leistungsfähiger sind.

Blaue Smoothies trinken

Smoothies sind aus einem guten Grund das Trendgetränk der letzten Jahre: Sie liefern Vitamine, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Besonders Blaubeeren eignen sich gut für Ihren Winter-Smoothie. Sie sind reich an Vitamin C, schützen vor Infektionen und Erkältungen und wirken sich positiv auf Stress aus. Zudem bringen die Blaubeeren etwas Farbe auf Ihren Homeoffice-Schreibtisch. Heißer Tipp: Wärmen Sie die Milch oder das Wasser vorher auf, sodass Ihnen der Smoothie beim Trinken auch innere Wärme zur kalten Jahreszeit spendet.

Mit Intervallfasten die Autophagie aktivieren

Wir Deutschen haben während der Corona-Pandemie im europäischen Vergleich am stärksten zugenommen. Doch jetzt kommt es noch dicker: Wir verbrennen im Homeoffice bis zu 400 Kilokalorien weniger, essen aber gerade in der Weihnachtszeit mehr. Der beste Trick gegen weitere Kilos: Intervallfasten. Mit dieser Methode gönnen Sie dem Körper eine ca. 16-stündige Essenspause und lassen somit meistens eine Mahlzeit aus. Nach 14 bis 16 Stunden des Verzichts setzt die Autophagie ein. Dies ist ein Zellreinigungsprozess, bei dem sich die Zelle von Altlasten befreit. Der Körper stellt auf Fettverbrennung um und recycelt fehlgefaltete Proteine. Mit dieser Methode halten Sie nicht nur Ihr Gewicht, sondern verbessern Konzentration, Wohlbefinden und Schlaf.

Im Schaffensrausch entspannen

Sicher kennen Sie das Gefühl, bei einer Tätigkeit komplett die Zeit und andere Sorgen zu vergessen. Das bezeichnen Experten als den Flow-Zustand. Egal, ob beim Malen, Gaming, Schreiben oder Sport treiben: Es geht darum, vollkommen in einer Tätigkeit zu versinken. Dieser Zustand lässt sich nicht erzwingen, er kommt von ganz allein. Jedoch sollten Sie keinen äußeren Ablenkungen ausgesetzt sein. Der Flow wirkt sich positiv auf das Gehirn aus, die Ausschüttung von Adrenalin und Serotonin wird angekurbelt, wir verspüren keine Angst, Sorgen oder Stress. Übrigens: Dieser Zustand kann auch beim Arbeiten erreicht werden.

Abwarten und weißen Tee trinken

Grüner Tee ist allseits bekannt. Doch haben Sie auch schon einmal vom weißen Tee und seiner Wirkung gehört? Denn: Wer sich in der Winterzeit mit unzähligen Tassen Kaffee wach hält, kann den Körper mit weißem Tee austricksen. Qualitativ hochwertige weiße Tees enthalten prozentual mehr Koffein als unser morgendlicher Muntermacher Kaffee. Durch die schonende Verarbeitungsweise ist der Koffeingeschmack deutlich milder, aber die Wirkung hält länger an. Zudem enthält er neben einer großen Portion Koffein auch so viel Vitamin C wie 12 Gläser Orangensaft! Ein wahres Wundermittel!

Mehr Sauerkraut essen

Nein, es geht nicht um ein deftiges Mittagessen mit Sauerkraut. Der Trick besteht darin, mehr eingelegte und fermentierte Lebensmittel zu sich zu nehmen. Sauerkraut ist hier nur ein Beispiel. Auch Wein, Käse oder Kefir gehören in diese Gruppe. Gegärte Produkte wirken sich äußerst positiv auf die Darmflora aus und damit auch auf unser Wohlbefinden im Allgemeinen. Zudem beschleunigen sie den Stoffwechsel und stärken das Immunsystem. Ein Biohack, den schon unsere Großeltern kannten.

