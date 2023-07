Wie Du aus Kichererbsen veganen Eischnee machst

Für die vegane Mousse au Chocolat mit Mango & Chili wird geschmolzene Schokolade vorsichtig unter den Eischnee gehoben und kalt gestellt. Ein Püree aus frischer Mango, Saft und etwas Chili toppt den Schoko-Schnee. © Katharina Frenzel/mehr-genuss.de/dpa-tmn

Soufflés oder Mousse au Chocolat - Eischnee kommt in vielen Desserts vor. Die „Mehr Genuss“-Blogger Kathi und Tom zeigen, wie Du einfach Eischnee ohne Ei herstellen und Desserts vegan genießen kannst.

Larnaka - In der veganen Küche ist Einschränkung schon lange out, dafür Erfindungsreichtum und Experimentierfreudigkeit angesagt. Mit einer cleveren Variante kannst Du aus Einweichwasser von Kichererbsen - auch bekannt als Aquafaba - veganen Eischnee zaubern. Klingt zunächst ungewohnt? Doch der entstehende Schnee hat dieselbe Konsistenz wie normaler Eischnee und ist dazu noch völlig neutral im Geschmack. Wir zeigen dir, wie das funktioniert.

Der Hack

1. Schritt: Nimm eine Dose mit neutral gekochten Kichererbsen. Sie schwimmen in der Dose in einem Wasser, dem Aquafaba. Gieße die Kichererbsen durch ein Sieb und fange das Wasser dabei in einer Schüssel auf.

2. Schritt: Miß 180 ml Kichererbsen-Wasser ab und fülle es in eine Rührschüssel. Schlage es nun mit einem Handrührgerät auf hoher Stufe für ca. 1 Minute auf. Gib dann 1 TL Speisestärke und eine Prise Salz in das Aquafaba und schlage es für weitere 5 Minuten bei hoher Stufe auf. Heraus kommt tatsächlich ein luftiges Wunder.

Das Kichererbsen-Wasser wird mit einem Handrührgerät aufgeschlagen. Nach einer Minute kommt Speisestärke und eine Prise Salz hinzu. Alles erneut für weitere 5 Minuten auf hoher Stufe schlagen. © Katharina Frenzel/mehr-genuss.de/dpa-tmn

3. Schritt: Streue 50 g Puderzucker über den Schnee. Wenn Du es sehr süß möchtest, kannst Du bis zu 100 g Puderzucker dazugeben. Generell gilt: Je mehr Zucker Du verwendest, desto steifer wird das Ergebnis. Schlage den veganen Schnee nun für weitere 2 Minuten bei hoher Stufe. Anschließend kannst Du ihn in einem Dessert deiner Wahl weiterverarbeiten.

Unser Vorschlag ist ein Paradebeispiel an Fluffigkeit: eine Mousse au Chocolat. Im Original erlangt sie diese Konsistenz durch Sahne und Eischnee. Ganz ohne tierische Produkte funktioniert dieses Mousse aber auch.

Rezept für vegane Mousse au Chocolat mit Mango & Chili

Zutaten für 2 Personen:

Für die Mousse au Chocolat: 180 ml Kichererbsenwasser, 150 g dunkle, vegane Schokolade (70 Prozent Kakao), 1 TL Speisestärke, 50 g Puderzucker, 1 Prise Salz

Für das Mango-Chili Püree: 1/2 Stück reife Mango, etwas frische Chili, 1 Schuss Saft oder Wasser

Zubereitung:

- Hacke die Schokolade grob und lasse sie über einem Wasserbad schmelzen.

- Gib das vorbereitete Aquafaba zu der Schokolade und hebe es mit einem Löffel vorsichtig unter, bis sich alle Zutaten gut vermischt haben.

- Fülle die Mousse in passende Gläser und lasse dabei 1-2 cm für das Mango-Püree frei. Stelle sie für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank.

- Für das Püree trennst du das Fruchtfleisch von einer halben Mango und schneidest etwas frische Chili fein. Gib beides in eine Schüssel und füge einen Schuss Saft oder Wasser hinzu.

- Püriere die Mango mit dem Chili so lange, bis ein stückiges Püree entstanden ist und stelle es dann ebenfalls kalt.

- Sobald die Mousse au Chocolat bereit zum Genießen ist, toppst Du sie mit etwas Mango-Chili-Püree.

dpa