West-Nil-Virus in Deutschland angelangt: Bereits vier Fälle in 2020

2019 wurde in Deutschland erstmals eine Infektion mit dem tropischen West-Nil-Virus nachgewiesen. Und auch 2020 stecken sich Menschen an – durch heimische Mücken.

Menschliche Infektionen mit dem West-Nil-Virus in Deutschland 2020

Update vom 04.09.2020: Vier Menschen haben sich im Sommer 2020 in Deutschland mit dem West-Nil-Fieber angesteckt, so das Robert Koch-Institut (RKI) als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten im aktuellen Epidemiologischen Bulletin. Bei allen Patienten sei die Ansteckung bei Tests im Rahmen einer Blut- oder Plasmaspende bemerkt worden, wie der Bayerische Rundfunk berichtete. Das RKI rät Ärzten bei Hirnentzündungen* unklarer Ursache oder einer Häufung von Fieberpatienten im Sommer und Spätsommer, einen Test auf das West-Nil-Virus zu veranlassen. Mehr über die Folgen einer Infektion mit dem West-Nil-Virus erfahren Sie weiter unten im Text.

Wie kann ich mich vor dem West-Nil-Fieber schützen? Der richtige Mückenschutz ist wichtig.

Artikel vom 29.10.2019: 2018 war eine Schneeeule im Tierpark Wittenberg in Sachsen-Anhalt am West-Nil-Virus verstorben – der erste Fall einer derartigen Infektion in Deutschland. Auch Menschen wurden bereits in Deutschland behandelt, diese hatten sich allerdings im Ausland mit dem Virus angesteckt. Doch die Überträger des West-Nil-Fiebers – in erster Linie mit dem Virus infizierte Stechmücken – verbreiten sich nun auch in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell den ersten Fall der Krankheit, bei dem sich jemand durch eine infizierte Mücke in Deutschland angesteckt hat.

West-Nil-Virus: Darum müssen wir uns in Zukunft besser schützen

Der Mann aus Sachsen wurde im Krankenhaus wegen einer durch das West-Nil-Virus (WNV) ausgelösten Gehirnentzündung behandelt - und ist inzwischen wieder gesund. Das Nationale Referenzzentrum für tropische Infektionserreger am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin wies eine Infektion mit WNV nach. Und das wird wohl nicht der einzige Fall bleiben.

"Das Risiko weiterer Fälle nimmt derzeit ab, da die Zahl der Mücken im Herbst zurückgeht. In den kommenden Sommern müssen wir jedoch mit weiteren West-Nil-Virus-Infektionen rechnen", sagt Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), in einer Pressemitteilung: "Glücklicherweise verläuft der Großteil der Fälle mild."

Hirnhautentzündung kann zum Tod führen

Das West-Nil-Virus wurde in Afrika entdeckt und breitet sich unter anderem wegen Klimaveränderungen und Tourismus auf dem gesamten Erdball aus. Vor allem durch Zugvögel und Stechmücken gelangt das Virus auch in nördliche Gefilde. Beim Menschen verlaufen dem RKI zufolge 80 Prozent der Infektionen ohne Symptome, bei den restlichen 20 Prozent kommt es zu Fieber, Hautausschlag oder anderen Beschwerden, die oft nicht direkt einer bestimmten Krankheit zuzuordnen sind.

Bei unter einem Prozent der Betroffenen führt eine Infektion mit dem West-Nil-Virus zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) oder einer Entzündung des Gehirns (Enzephalitis). Vor allem bei älteren oder chronisch kranken Menschen können diese Ausprägungen lebensbedrohliche Folgen haben.

West-Nil-Virus-Risikogebiete: Auch Bayern zählt dazu

Impfstoffe gegen das Virus gibt es noch nicht, Infektionen lässt sich nur durch Mückenschutz vorbeugen. Bereits seit 2018 empfiehlt das RKI Ärzten in betroffenen Regionen - darunter fallen Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg - Patienten mit Hirnentzündungen unklarer Herkunft auf West-Nil-Viren untersuchen zu lassen. Auch bei Fieber mit und ohne Hautausschlag könnte das West-Nil-Virus die Ursache sein, wie das Robert Koch-Institut warnt. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

