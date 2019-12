Jetzt wissenschaftlich erforscht: So ungesund ist der Weihnachtsbesuch bei den Schwiegereltern wirklich

Die Weihnachtszeit und das Fest der Liebe verlaufen bei manchen wenig entspannt. Welche heikle Rolle die Schwiegereltern spielen, wollen Forscher jetzt herausgefunden haben.

Die einen lieben sie, den anderen graut vor ihr: Die Weihnachtszeit. Wo manche es nicht erwarten können, Christkindlsmärkte zu besuchen, auf Weihnachtsfeiern anzustoßen und Geschenke zu basteln, fürchten andere nichts mehr als den Stress vor Weihnachten und die anstehenden Familienbesuche. Vor allem letztere können aufs Gemüt schlagen – und sogar unsere Darmflora schädigen, wie niederländische Wissenschaftler herausgefunden haben wollen.

Weihnachten bei den Schwiegereltern verändert Darmflora

In einer im "Human Microbiome Journal" veröffentlichten Studie analysierten Forscher um Nicolien C. de Clercq vom Amsterdam University Medical Centre, wie sich die Weihnachtszeit auf unsere Darmflora auswirkt. Nicht nur die Ernährung würde hier eine große Rolle spielen, sondern auch, mit welchen Menschen wir uns umgeben, so die Forscher. So soll sich anhand der Veränderungen der Darmflora sogar erkennen lassen, ob wir die Festtage mit der eigenen Verwandtschaft oder mit der des Ehepartners verbracht haben.

Ihre Theorie untermauern die Studienautoren mit Stuhlproben-Analysen, die 28 Probanden vor und nach den Weihnachtstagen abgegeben hatten und der Dokumentation ihrer Essensgewohnheiten in dem Zeitraum. Das Ergebnis: Ein mehrtägiger Besuch bei den Schwiegereltern hatte zur Folge, dass die Zahl der Mikroorganismen im Darm gesunken ist, die auch bei depressiven Störungen zurückgehen, wie in der Studie beschrieben wird. Die Forscher vermuten, dass ein erhöhter Stresslevel dafür verantwortlich ist.

Verwandtschaftsbesuch als gesundheitlicher Risikofaktor?

Allerdings sind die Ergebnisse durch die kleine Anzahl an Studienteilnehmern nicht repräsentativ und die Effekte traten nicht bei jedem auf, wie das Portal wissenschaft-aktuell meldete. "Eine größere, randomisierte, kontrollierte Studie ist notwendig, um diese Ergebnisse zu bestätigen, bevor wir Schwiegereltern als potenziellen Risikofaktor für die Zusammensetzung der Darmflora und damit die Gesundheit betrachten können", so die Wissenschaftler in der Kurzzusammenfassung der Studie.

