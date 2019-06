Von wegen Abkühlung: Diese vermeintlichen Tipps gegen die Hitze bringen ins Schwitzen

Wer bei großer Hitze ins Schwitzen kommt, der sollte ein paar Dinge unbedingt vermeiden. Wir haben dazu einen Überblick erstellt, was Sie dieser Tage besser lassen sollten.

Sie duschen bei der Hitze gerne kalt oder trinken ein kühles Bier? Sie möchten die Räume mal richtig durchlüften? Warum Sie all dies nicht tun sollten, verraten wir Ihnen hier.

Hitzewelle: Jetzt bloß kein kühles Getränke genießen

Wenn die Sonne nur so herunterbrennt und die Temperaturen steigen, ist der erste Impuls, zu einem kühlen Getränk zu greifen. Doch Vorsicht: Wer kühle Flüssigkeiten bei den heißen Temperaturen zu schnell trinkt, der kann schlimme Kopfschmerzen davon bekommen.

Das liegt am Temperaturunterschied zwischen Körper und Getränk. Durch das Kühle, das schlagartig in den Körper gelangt, sollen sich die Blutgefäße verengen, was wiederum zu Kopfschmerzen führen kann. Das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man Eis zu schnell isst.

Trinken und essen Sie Kaltes also langsam oder greifen Sie noch besser zu lauwarmen Tees. Diese bieten die optimale Erfrischung an heißen Tagen. Die Erklärung: Trinken wir Lauwarmes, muss unser Körper keine "Ausgleichsarbeit" leisten. Bei kalten Getränken versucht der Körper, die entstandene Kälte im Organismus auszugleichen. Die dafür aufgewendete Energie sorgt dann dafür, dass uns warm wird.

Vermeiden Sie es, bei Hitze zu kalt zu duschen

Auch dieser Gedanke scheint erstmal sehr reizvoll, wenn es richtig heiß wird: unter die kalte Dusche hüpfen und abkühlen. Doch der Körper versucht schnell, die Kälte wieder auszugleichen - und schwitzt dadurch kurze Zeit später umso mehr. Duschen Sie stattdessen lauwarm, so kühlt der Körper langsam herunter und heizt nicht sofort wieder auf.

Ein kühler Aperol Spritz als perfektes Sommergetränk?

Ein kühles Bier oder ein Aperol Spritz in der Sonne: Was für viele vor allem in heißen Sommerstunden das Nonplusultra ist, belastet den Kreislauf und entzieht dem Körper Flüssigkeit. Auch Kaffee-Liebhaber sollten an sehr heißen Tagen ihren Konsum besser etwas drosseln: Kaffee regt den Kreislauf an und erwärmt zusätzlich, wie das Portal T-Online schreibt.

Diese Fehler sollten Sie bei extremer Hitze nicht machen

Im Hochsommer gilt: Kein Sport in der Mittagshitze. Wer bei hohen Außentemperaturen Sport treibt, der muss damit rechnen, einen Hitzschlag oder Kreislaufzusammenbruch zu erleiden. Verschieben Sie also Ihr Sportprogramm lieber auf die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, da ist es angenehmer und Sie gehen kein unnötiges Risiko ein.

Keine schweren Speisen bei hohen Temperaturen: Ein voller Magen bedeutet Schwerstarbeit für den Körper, der bei der Verdauung viel Energie und somit Wärme produziert. Greifen Sie besser zu leichten sommerlichen Gerichten und setzen Sie viel Obst und Gemüse auf den Speiseplan.

sca / jg