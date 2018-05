Wasser im Ohr? Mit diesen Tipps werden Sie es ganz schnell wieder los 

Es gibt wohl kaum etwas Nervigeres, als wenn Wasser im Ohr ist. Mit diesen neun Tipps werden Sie das lästige Problem schnell wieder los.

Es rauscht, es schaukelt, es macht die Gehörgänge zu: Wasser im Ohr ist für Betroffene oftmals einfach nur nervtötend. Schließlich hilft das viele Kopfschütteln selten – und es kann bis zu Tage dauern, bis das komische Gefühl im Kopf nachlässt. Zwar fließt das Wasser irgendwann selbst wieder hinaus, wer aber nicht solange warten möchte, sollte sich an folgende Tipps und Tricks halten.

Schaffen Sie ein Vakuum

Neigen Sie Ihren Kopf zur Seite und legen eine Hand flach über das Ohr. Nun ziehen Sie schnell Ihre Hand zusammen und strecken Sie dann wieder aus. Das wiederholen Sie im Wechsel. So schaffen Sie ein Vakuum im Ohr, dass aus diesem das Wasser herauszieht.

Benutzen Sie einen Föhn

Eine andere Möglichkeit ist, das Wasser im Ohr verdunsten zu lassen. Dazu schalten Sie einen Föhn an und halten Sie an Ihr Ohr.

Doch Vorsicht: Nicht zu nahe ans Ohr kommen. Zudem sollten Sie darauf achten, das Gerät auf die niedrigste Stufe zu stellen und es 30 Zentimeter vom Ohr wegzuhalten. Bewegen Sie den Föhn vor und zurück, während Sie am Ohrläppchen ziehen.

Legen Sie eine warme Kompresse auf das Ohr

Dazu weichen Sie einfach einen Waschlappen in etwas warmem Wasser ein. Dann wringen Sie ihn gut aus – damit keine Flüssigkeit in Ihr Ohr hineinläuft. Nun legen Sie den Lappen für 30 Sekunden auf Ihr Ohr. Dann nehmen Sie ihn wieder für eine Minute herunter und wiederholen den Vorgang schließlich vier- bis fünfmal.

Zupfen Sie am Ohrläppchen

Neigen Sie Ihren Kopf zur Seite – das Ohr, in dem sich Wasser befindet, sollte dabei nach unten zeigen. Nun ruckeln Sie ein wenig an Ihrem Ohrläppchen. Das bringt Bewegung in die Flüssigkeit im Ohr und sollte dafür sorgen, dass diese abfließt.

Träufeln Sie Olivenöl ins Ohr

Wer mit besonders viel Ohrenschmalz gesegnet ist, sollte folgenden Tipp bereits kennen: Ein wenig warmes Olivenöl in eine kleine Schüssel und anschließend ein paar Tropfen in das Ohr geben.

Nun legen Sie sich für etwa zehn Minuten auf die Seite, während das Olivenöl die Flüssigkeit entzieht. Dann drehen Sie sich um und drehen das Ohr, in dem sich die Flüssigkeit befindet, Richtung Boden. Nun sollten Wasser und Öl herausfließen.

Kippen Sie noch mehr Wasser ins Ohr

Im ersten Moment scheint dieser Tipp paradox: Doch wenn Sie noch mehr Wasser ins Ohr schütten, kann es dabei helfen, das Wasser, das im Ohr feststeckt, herauszuziehen.

So funktioniert's: Legen Sie sich auf die Seite und geben Sie ein paar Wassertropfen in das betreffende Ohr. Am besten nutzen Sie eine Pipette dafür. Anschließend warten Sie fünf Sekunden und drehen sich schließlich um, sodass Sie mit dem "schlechten Ohr" auf dem Kissen liegen. Nun sollte das gesamte Wasser wieder aus dem Ohr herauslaufen.

Genießen Sie ein Dampfbad

Füllen Sie eine große Schüssel mit heißem, dampfendem Wasser. Beugen Sie sich mit dem Gesicht darüber und bedecken Sie Ihren Kopf sowie die Schüssel mit einem Handtuch. Nun inhalieren Sie den Dampf für fünf bis zehn Minuten. Danach neigen Sie Ihren Kopf zur Seite – und das Wasser sollte ebenfalls wieder ablaufen. Ansonsten versuchen Sie es einfach mit einer heißen Dusche.

Rühren Sie eine Alkohol-Essig-Mischung an

Auch Alkohol kann neben einem Föhn dafür sorgen, dass das Wasser im Ohr verdunstet. Daraus können Sie "Notfall-Tropfen" herstellen, die Sie immer dann einsetzen, wenn Sie wieder einmal in die prekäre Lage geraten. Die Tropfen sind zudem antiviral und entzündungshemmend. Doch Vorsicht: Benutzen Sie sie nicht, wenn Sie bereits eine Infektion am/im Ohr haben oder Ihr Trommelfell nicht mehr intakt ist.

Gehen Sie am besten so vor: Mischen Sie zu gleichen Teilen reinen Alkohol und Essig. Dann nehmen Sie mit einer sterilen Pipette die Flüssigkeit auf und geben ein paar Tropfen der Mischung ins Ohr. Reiben Sie leicht die Außenseite des Ohres. Nun warten Sie 30 Sekunden und dann neigen Sie wieder Ihren Kopf zur Seite, damit die Flüssigkeit austreten kann.

Benutzen Sie spezielle Ohrtropfen

Wenn Sie nicht eine Mischung selber anrühren wollen, dann können Sie in Drogerien oder Apotheken bereits fertige Ohrtropfen erwerben. Viele von ihnen enthalten ebenfalls Alkohol. Zudem lindern Sie mögliche Schmerzen von etwaigen Infektionen, die das Wasser im Ohr ausgelöst haben könnte.

Tipp: Fragen Sie am besten Ihren Arzt oder Apotheker, welche Ohrtropfen am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.

Diese Symptomen weisen auf eine Ohrinfektion hin

Wenn allerdings Wasser in den Ohren stecken bleibt und eine gravierende Infektion auslöst, kann das nicht nur sehr schmerzhaft sein, sondern auch gefährlich. Daher sollten Sie bei folgenden Symptomen sogleich einen Arzt aufsuchen:

Einschränkungen des Hörvermögens

Juckreiz

Schmerzen im Ohr

Fieber

Unwohlsein

Schuppige Haut rund ums Ohr

Unangenehmer Druck im Ohr

Mattigkeit

Bei (Klein-)Kindern und Babys kann sich eine Ohrinfektion folgendermaßen auswirken:

Gleichgewichtsstörungen

Appetitlosigkeit

Ständiges Reiben und Zupfen am Ohr

Schlaflosigkeit

Eingeschränktes Hörvermögen

Das sollten Sie bei einer Ohrinfektion besser nicht tun

Daher ist es wichtig, ebenfalls folgende Dinge zu unterlassen, wenn Sie denken, eine Entzündung im Ohr zu haben:

Keine Ohrstäbchen oder ähnliches benutzen

Keine Antihistaminika oder Nasentropfen zu sich nehmen

Kein Wasser, Seife oder Shampoo an das Ohr lassen, das entzündet ist. Ansonsten verschlimmert sich die Infektion weiter.

Bitte beachten: Die Tipps in diesem Artikel sind KEIN Ersatz für einen Arztbesuch. Falls Sie Beschwerden haben, sollten Sie immer auch Ihren Hausarzt aufsuchen, um mögliche Risiken auszuschließen.

