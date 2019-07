Warum wiederverwendbares Klopapier sogar gefährlich sein kann

"Zero Waste" heißt der Öko-Trend 2018: Die Devise lautet: So wenig (Plastik-)Abfall wie möglich produzieren. Nun gibt es sogar Recycling-Klopapier. Zu viel des Guten?

Recyceln, was das Zeug hält, heißt das Motto der "Zero Waste"-Bewegung (dt. "Null Abfall"). Der Nachhaltigkeits-Trend, der statt wegschmeißen kreatives Umdenken fordert, boomt gerade. Stoffwindeln, Leinenbeutel oder wiederverwendbare Kaffeebecher sind nur einige Beispiele, wie man möglichst wenig Müll produziert und die Umwelt so schont.

Öko-Firma bietet wiederverwendbares Klopapier an - doch ist das gesund?

Doch manche Öko-Artikel, die infolgedessen nun angeboten werden, sind mehr als kurios: So bietet eine kanadische Firma namens "Posh Cloth" Klopapier aus Stoff an. Die Stofflappen kommen in blau-grünem Batikmuster daher, auf die das Unternehmen so stolz ist, dass sie sie gleich auf Facebook posteten:

Laut Hersteller werden die Stofflappen wie herkömmliches Toilettenpapier benutzt – allerdings können diese nach dem Gebrauch in einer eigenen kleinen Waschtonne gesammelt und später separat in der Waschmaschine gewaschen werden. Doch hier stellt sich die Frage, wie hygienisch das Ganze ist – vor allem im Hinblick auf Geruch, Urinflecken oder auch das "Große Geschäft".

Auch interessant: Wie oft muss ich wirklich mein Handtuch wechseln?

Recycling-Klopapier - das sagt eine Gesundheitsexpertin dazu

Gesundheitsexpertin Kelly Reynolds zeigte sich im Interview mit der US-Tageszeitung USA Today vor einiger Zeit ebenfalls skeptisch. "Die Anwendung ist riskant. Die Gefahr einer Kreuz-Kontamination vom Badezimmer auf die Wäsche ist sehr groß. Wenn Sie die Tücher waschen, übertragen Sie die Keime auf die gesamte Wäsche", warnt sie. Das heißt konkret: Auch wenn Sie die Stofflappen separat waschen, können Keime in der Trommel darauffolgende Wäschen verschmutzen.

Erfahren Sie hier, warum Sie Ihren Zahnputzbecher aus Plastik besser schnell wegschmeißen sollten.

Ein unappetitlicher Gedanke – weshalb Reynolds auch dazu rät, stets Hygienespüler und Bleichmittel beizumischen. Doch vor allem die als giftig geltenden Gase der Bleiche, welche in das Wasser gelangen, sind wohl eher kontraproduktiv, was den Umweltschutz angeht. Ebenfalls grenzwertig: "Posh Cloth" verkauft übrigens auch wiederverwendbare Menstruationsbinden mit Blümchen-Muster.

Lesen Sie auch: Warum Sie Ihr Smartphone nie mit auf die Toilette nehmen sollten.

jp