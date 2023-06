10 von 100 Patienten versetzen Ihren Facharzt: Wer unentschuldigt den Termin schwänzt, fördert lange Wartezeiten

Von: Juliane Gutmann

Sie möchten sich beim Kardiologen oder Gastroenterologen durchchecken lassen? Dann ist oft Geduld gefragt. Denn Facharzttermine sind rar gesät – auch weil manche einfach ihren Termin sausen lassen.

„Als gesetzlich krankenversicherter Patient haben Sie einen Anspruch auf die Vermittlung von Terminen zu Fachärzten in dringenden Fällen innerhalb von vier Wochen“, so heißt es vonseiten der Verbraucherzentrale. Voraussetzung dafür sei eine ärztliche Überweisung mit Dringlichkeitscode. Davon ausgenommen sind Termine beim Augen- oder Frauenarzt. Hier bedarf es keiner Überweisung.

Wer allerdings einen Termin für eine Routine-Untersuchung beim Facharzt machen will, wartet oft länger als vier Wochen. Gefragte Kardiologen in München haben etwa Wartezeiten von bis zu sechs Monaten. Je nach Wohnort und Auslastung der dort ansässigen Ärzte kann sich das Warten also in die Länge ziehen. Doch es gibt weitere wichtige Faktoren, die Einfluss nehmen. Wer seinen Arzttermin zum Beispiel einfach sausen lässt, ohne Bescheid zu geben, macht sich mitschuldig.

„Jeder dieser ausgefallenen Termine könnte an einen anderen Patienten vergeben werden“

„Nicht selten lassen Patienten angebotene Termine unentschuldigt und ohne Absage verstreichen“, so formuliert es Dr. Ulrich Tappe, der Verbandsvorsitzende der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte. Eine Analyse der Kassenärztlichen Vereinigung in Bremen hat jetzt beispielhaft demonstriert, wie erschreckend hoch die Versäumnisraten tatsächlich sein können. Über alle Fachgruppen hinweg nehmen dort im Schnitt 20 Prozent der über die Terminservicestelle vermittelten Patienten ihren vereinbarten Termin ohne Angaben von Gründen nicht wahr, so heißt es in einer Pressemitteilung des Berufsverbands niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands. Bei den niedergelassenen Magen-Darm-Ärzten läge die Quote sogar bei 26 Prozent.

Was sind Terminservicestellen? Unter der Rufnummer 116 117 erreichen Sie die für Sie zuständige Terminservicestelle. Deren Aufgabe ist es, gesetzlich Krankenversicherten zeitnah einen Termin beim Hausarzt, Kinderarzt, Facharzt oder Psychotherapeuten zu vermitteln.

Wer sich gründlich vom Arzt durchchecken lassen möchte, muss dafür oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen. © Imago

„Diese Zahlen sind hoch und die Übertragbarkeit auf das Bundesgebiet ist nicht klar“, schränkt Dr. Tappe ein: „In großen flächendeckenden Versorgungsgebieten wie zum Beispiel Nordrhein gehen die zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen allerdings von durchschnittlichen Versäumnisraten von mindestens zehn Prozent aus. Jeder dieser ausgefallenen Termine könnte an einen anderen Patienten vergeben werden, der sehnlich darauf wartet. Es ist nicht zu entschuldigen, wenn kranke Menschen nicht zügig untersucht oder behandelt werden können, weil andere rücksichtslos gebuchte Termine nicht einmal absagen!“, so Tappe.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.