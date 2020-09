Vitiligo: Wie gefährlich ist die Weißfleckenkrankheit?

Die Weißfleckenkrankheit hinterlässt - wie der Name schon verrät - weiße Flecken auf der Haut. Wie genau sie entsteht und wie sie sich behandeln lässt, erfahren Sie hier.

Vitiligo, oder auch Weißfleckenkrankheit genannt, macht sich durch weiße Flecken auf der Haut* bemerkbar. Der Grund dafür ist, dass der Körper kein Melanin mehr produziert. Was genau der Auslöser ist, ist nicht ganz klar. Wie die Apotheken-Umschau schreibt, könnte die Krankheit erblich bedingt sein oder womöglich an einer Fehlregulation des Immunsystems liegen.

Die Weißfleckenkrankheit hänge manchmal mit anderen Erkrankungen wie Schilddrüsenstörungen oder Diabetes zusammen. Zwischen dem 10. und 30. Lebensjahr trete Vitiligo am häufigsten in Erscheinung.

Hat die Weißfleckenkrankheit gesundheitliche Folgen?

Betroffene der Weißfleckenkrankheit müssen sich über gesundheitliche Beeinträchtigungen keine Sorgen machen. In dieser Hinsicht ist sie ungefährlich. Die meisten stören die weißen Flecken auf der Haut aber aus kosmetischen Gründen. Leider machen Vorurteile anderer Menschen den Erkrankten am meisten zu schaffen. Hilfestellung bieten dafür die Webseiten des Deutschen Vitiligo Vereins oder des Deutschen Vitiligo-Bunds.

Lesen Sie auch: Unsichere Substanzen in Pflegeprodukten: Diese Stoffe sollten Sie tunlichst vermeiden.

Das sind die Symptome der Weißfleckenkrankheit

Die weißen Flecken treten in der Regel zuerst im Gesicht, an den Händen oder an den Füßen auf, doch grundsätzlich können sie am gesamten Körper entstehen. Sogar Schleimhäute können betroffen sein. Wer Verfärbungen feststellt, sollte unbedingt den Arzt aufsuchen. Dieser kann dann feststellen, ob es sich tatsächlich um die Weißfleckenkrankheit handelt. Es könnte sich allerdings auch eine andere Ursache wie etwa einen Hautpilz dahinter stecken.

So wird die Weißfleckenkrankheit behandelt

Eine Heilung für Vitiligo gibt es nicht, allerdings wird die Krankheit behandelt. In der Regel geschieht dies durch eine Lichttherapie, welche die Bildung von Pigmenten anregen soll. Darüber hinaus erhalten Patienten bei Bedarf Salben mit Kortison und anderen Wirkstoffen. Besonders achtsam sollten Betroffene sein, wenn sie sich dem Sonnenlicht aussetzen. Ein Sonnenschutz ist dabei sehr wichtig, da die Haut besonders empfindlich gegen UV-Strahlen ist. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: Giftstoffe in Duschgel: So erkennen Sie an Ihrer Haut, dass Sie das Produkt wechseln sollten.