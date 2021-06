Versteckter Alkohol: In diesen Lebensmitteln steckt tatsächlich Alkohol

Kuchen, Kompott, Krapfen

In Käsekuchen? In vielen Lebensmitteln versteckt sich Alkohol.

In Käsekuchen, Krapfen und alkoholfreiem Bier? Wer hätte gedacht, dass in diesen Lebensmitteln Alkohol enthalten ist. Wie Sie versteckten Alkohol entlarven, erfahren Sie hier.

München – Manche Menschen müssen oder wollen auch auf kleinste Mengen Alkohol verzichten und stoßen dabei an Grenzen. Um versteckten Alkohol zu erkennen, muss man ganz genau hingucken und einige Dinge wissen.

Alkohol dient als Geschmacksträger, Konservierungsmittel und löst Aromen. Deshalb wird er zum Beispiel in Milchbrötchen, Weingummis oder Apfelkompott verwendet. Außerdem entsteht er durch ganz natürliche Gärungsprozesse. Zum Beispiel, wenn aus Weißkohl Sauerkraut wird.* Der natürliche Alkohol in Sauerkraut, Fruchtsäften, Kefir oder Hefeteig übersteigt aber, laut der Verbraucherzentrale Hamburg, nicht 0,3 Prozent und gilt daher als unbedenklich. Dennoch: In diesen Lebensmitteln steckt Alkohol. Vor allem Obst, das sehr viel Zucker enthält,* ist betroffen. Dazu gehören reife Bananen. In welchen Lebensmitteln noch Alkohol versteckt ist, weiß 24vita.de. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

