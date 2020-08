Wer gerne grillt, sollte folgende Regeln kennen - sonst droht Durchfall

Die Sonne lacht und das Grillgut wartet nur darauf, geschlemmt zu werden? Beim Grillen sollte man ein paar Dinge beachten - damit es nicht zu gesundheitlichen Beschwerden kommt.

Fleisch, Wurst und vegetarisches Grillgut: Auf dem Grill kann so ziemlich alles landen.

Ob mit Gas oder Holzkohle, ausgefallene Marinade oder nur das Nötigste an Gewürzen: Jeder Grillmeister hat sein eigenes kleines Geheimnis, wie das Mahl gelingt.

Wer allerdings folgende Punkte schleifen lässt, riskiert Bauchweh und andere Verdauungsprobleme*.

Ist der Sommer da, zieht es alle nach draußen. Zu den liebsten Beschäftigungen vieler zählt dabei das Grillen. Wenn der Duft von perfekt gegrilltem Fleisch in der Luft liegt, blühen manche so richtig auf. Doch damit einem der Spaß am Grillabend nicht vergeht, sollte man auf die richtige Hygiene achten. Denn rohes Fleisch und heiße Sommertemperaturen vertragen sich so gar nicht: Keime gedeihen in der Hitze besonders gut und können zur Folge haben, dass der Verzehr des schlecht gewordenen Grillguts zu Verdauungsbeschwerden führt. Sogar eine Salmonellen-Infektion ist möglich. Damit der Grillabend nicht in einem Desaster endet, sollten Sie ein paar wichtige Regeln beherzigen.

Folgende Fehler beim Grillen können Ihnen den Spaß gehörig verderben

Lagern Sie rohes Fleisch nie neben anderen Lebensmitteln : So verhindern Sie, dass gesundheitsschädliche Keime einen Nährboden finden.

: So verhindern Sie, dass gesundheitsschädliche Keime einen Nährboden finden. Waschen Sie sich so oft wie möglich die Hände und fassen Sie rohes Fleisch wenn möglich nicht an : Wer eine Gabel oder ein Messer verwendet, um das Fleisch zu wenden, ist auf der sicheren Seite.

und : Wer eine Gabel oder ein Messer verwendet, um das Fleisch zu wenden, ist auf der sicheren Seite. Kühltasche nicht vergessen : Mayonnaise aus rohen Eiern oder rohes Fleisch bietet die perfekte Umgebung für Salmonellen und Escherichia coli-Bakterien, wenn sie zu lange der Hitze ausgesetzt sind. Packen Sie deshalb am besten alles an Grillgut - und auch Salate - in eine Kühlbox.

: Mayonnaise aus rohen Eiern oder rohes Fleisch bietet die perfekte Umgebung für Salmonellen und Escherichia coli-Bakterien, wenn sie zu lange der Hitze ausgesetzt sind. Packen Sie deshalb am besten alles an Grillgut - und auch Salate - in eine Kühlbox. Fleisch durchgaren : Ein rosa Kern im Fleisch ist erlaubt, aber generell gilt: Je besser Fleisch durchgegart ist, desto geringer das Keim-Risiko.

: Ein rosa Kern im Fleisch ist erlaubt, aber generell gilt: Je besser Fleisch durchgegart ist, desto geringer das Keim-Risiko. Alles verbrauchen: Alles Grillgut sollte auch verarbeitet werden - sofern Sie nicht auf der heimischen Terrasse und in Kühlschrank-Nähe grillen. Zu groß ist die Gefahr, dass sich auf dem Fleisch eine Bakterienkolonie bildet.

(jg)

