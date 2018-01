Unglaublich: Dieses Getränk soll Sie vor Herzinfarkt schützen

Das in Zitronenwasser enthaltene Vitamin C schätzt vor Kalkablagerungen der Gefäßwände.

Neues Jahr, neue Vorsätze: Mit Säften entschlacken steht bei vielen ganz oben auf der Liste. Doch ein Getränk ist effektiver und schon lange bekannt.

Smoothies, Detox-Tees & Co. sollen den Körper nach der Feiertagsvöllerei wieder entsäuern und überflüssige Pfunde zum Schmelzen bringen. Doch diese sind teils sehr zeitaufwendig oder deren Zutaten megateuer. Dabei gibt es ein Getränk, das altbewährt und auch noch günstig ist: Zitronenwasser.

Warmes Zitronenwasser ist gesund - und entsäuert den Körper

Der Grund dafür: Zitronen schmecken zwar sauer, wirken aber im Körper basisch und helfen ihm dabei, zu entsäuern. Das ist besonders wichtig nach Braten, Plätzchen und Glühwein. Schließlich gelten diese als Hauptverursacher für eine Übersäuerung des Körpers. Ist Ihr Säure-Basen-Haushalt nicht im Lot, fühlen Sie sich müde, lustlos und ohne Energie.

Doch Zitronen wirken dem entgegen, schließlich macht sauer bekanntlich lustig. Zudem enthalten sie viel Vitamin C, welches in der kalten Jahreszeit vor Erkältungen schützt. Außerdem wirkt es entzündungshemmend und soll so die Arterieninnenwände vor Kalkablagerungen schützen. Und das wiederum beugt Herzinfarkt vor.

Tipp: Trinken Sie jeden Morgen nach dem Aufstehen ein großes Glas warmes Zitronenwasser. Das reinigt den Körper, kurbelt den Stoffwechsel an und macht sie munter - für einen gelungenen Start in den Tag.

