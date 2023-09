„Kommt vom ewigen Konditionsgejogge, der Bühnenaction ohne Ende“: Udo Lindenberg braucht neues Knie

Von: Juliane Gutmann

Bei einer weit fortgeschrittenen Kniearthrose kann ein künstliches Gelenk die Lebensqualität enorm verbessern. Sänger Udo Lindenberg hat sich dafür entschieden.

„Alles easy Leude - nur Sportverletzung am Knie. ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal n Knie el kaputto. Krieg die Tage n neues eingebaut, zak zak, dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen“: Udo Lindenberg eröffnete seinen Fans via Instagram, dass er sich einer Knie-Operation unterziehen muss.

„Nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg“: Udo Lindenberg über Gelenkersatz-OP

Allerdings scheint der Künstler das mit Humor zu nehmen:

Also no Panik - nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg. Bald neues Knie drin, dann kommt mal kurz die Piratenkrücke und die Augenklappe. Piraten der Karibik. Also Fans, keep cool, es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm yeah.

Knieschmerzen können verschiedene Ursachen haben. Im schlimmsten Fall muss ein künstliches Gelenk eingesetzt werden. © Kasper Ravlo/Imago

Mit seinen Knieleiden ist der 77-jährige Lindenberg nicht allein. Wie der Norddeutsche Rundfunk informiert, werden in Deutschland pro Tag rund 500 künstliche Kniegelenke eingesetzt. Der Einsatz einer solchen Knieprothese kommt dann infrage, wenn Bewegungstherapie, Schmerzmittel und Gewichtsabnahme die Beschwerden bei extremen Knieproblemen wie einer fortgeschrittenen Kniearthrose nicht ausreichend lindern, informiert das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG).

Wann braucht man ein neues Knie? Ist die Funktionalität des eigenen Kniegelenks dauerhaft beeinträchtigt oder die Beweglichkeit stark einschränkt, ist ein vollständiger oder teilweiser Ersatz durch ein künstliches Kniegelenk meist unumgänglich, heißt es vonseiten des Universitätsklinikums Mannheim. Patienten mit Kniegelenksarthose würden besonders vom Gelenkersatz profitieren.

Vor- und Nachteile von Knieprothesen-OPs abwägen

Ob ein künstliches Kniegelenk wirklich nötig ist, entscheidet der behandelnde Arzt. Vor- und Nachteile sind genauestens abzuwägen. Durch einen Gelenkersatz kann weitestgehende Schmerzfreiheit erreicht werden. Jedoch sind auch Komplikationen nach der Operation möglich. Diese kommen zwar selten vor, können aber schwerwiegend sein. So kann das Knie steif werden oder sich eine Entzündung bilden, was eine erneute Behandlung nötig werden lässt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.