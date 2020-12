Handekzeme bei Neurodermitis: Das können Sie bei trockener Haut tun

Übermäßiges Händewaschen und der ständige Gebrauch von Desinfektionsmitteln können die Haut empfindlicher Menschen stark reizen. Damit sich keine entzündlichen Handekzeme bilden, braucht die Haut intensive Pflege.

Bonn – Regelmäßiges und gründliches Händewaschen zählt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen im Kampf gegen das Virus. Doch während Wasser und Seife einerseits den Körper vor Bakterien und Viren schützen, trocknen die Maßnahmen andererseits die Haut an den Händen aus. Rötungen, Brennen und Juckreiz können die Folge sein.

Dringen Keime in die Haut ein, lösen diese zudem häufig unangenehme Entzündungen und Ekzeme an den Händen aus. So sind rund sechs bis zehn Prozent der Erwachsenen mindestens einmal jährlich von einem Handekzem betroffen. Besonders Menschen, die bereits unter trockener Haut oder Erkrankungen wie Neurodermitis leiden, sind gefährdet Ekzeme an den Händen zu entwickeln*. Damit sich keine entzündlichen Handekzeme bilden, braucht die Haut intensive Pflege. *24vita.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

