Trinken Sie genau so viel Kaffee pro Tag - und Sie verbrennen massiv Fett

Der Kaffee am Morgen ist für viele der nötige Muntermacher, um in den Tag zu starten. Doch kaum einer weiß: Er hilft sogar beim Abnehmen. Wie das geht, lesen Sie hier.

Um morgens in die Gänge zu kommen, ist für manche Deutsche die dampfende Tasse Kaffee unumgänglich. Allerdings tun es viele mit einem schlechten Gewissen, vor allem, wenn sie sich in der Pause eine zweite Tasse einschenken. Schließlich ist in der Wissenschaft noch immer umstritten, ob das Bohnengetränk wirklich gesund ist.

Manche Studien behaupten, dass es den Blutdruck steigern und sogar einen gesunden Schlaf verhindern kann. Andere wiederum wollen festgestellt haben, dass vier Tassen Kaffee am Tag gegen Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder sogar Alzheimer schützen sollen.

Zwei Tassen am Tag kurbelt den Stoffwechsel - und die Fettverbrennung an

Fakt ist: Kaffee macht müde Männer wieder munter. Zudem sorgt es für einen Energieschub und steigert die Gehirnaktivität. Eine australische Studie hat jetzt sogar herausgefunden, dass es beim Abnehmen helfen soll. Bereits zwei Tassen Kaffee am Tag sollen das (Körper-)Fett nur so dahinschmelzen, wie der britische Mirror berichtet.

So soll das darin enthaltene Koffein den Stoffwechsel ankurbeln, so dass man den ganzen Tag über mehr Kalorien verbrennt – sogar, wenn man in Ruhe ist. Das bestätigt auch eine Studie der King’s College University in London. So können Sie zusätzlich bis zu 150 Kalorien am Tag verbrennen, ohne sonst etwas an Ihrer Ernährung zu verändern.

"Es wurde gezeigt, dass das Trinken von Kaffee vor dem Sport das Energielevel während der Anstrengung verbessern kann", fügt Ernährungsexpertin Linda Foster hinzu. "Es hilft Ihnen dabei, härter für längere Zeit zu trainieren. Daher werden auch insgesamt mehr Kalorien verbrannt."

Vor und nach dem Sport: Kaffee verbrennt die Kalorien und fördert die Regeneration

Aber auch nach einem anstrengenden Workout ist eine Tasse Kaffee genau das Richtige. Schließlich wurde in einer Studie herausgefunden, welche im Fachmagazin Journal of Applied Physiology veröffentlicht wurde, dass der Wachmacher die Glykogenspeicher in den Muskeln von Athleten um bis zu 66 Prozent anregte. Die Folge: Diese regenerierten viel schneller nach dem Training.

Eine andere Untersuchung von 2010 ergab außerdem, dass in Kaffeebohnen Polyphenole enthalten sind, die den Kalorienverbrauch steigern sowie das Einlagern von neuem Fett im Körper hemmen - und so Übergewicht verhindern.

jp

