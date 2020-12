Die beste Tageszeit für Sport: Wann Sie am effektivsten trainieren

Die einen gehen gerne morgens laufen, die anderen abends: Doch wann ist die beste Zeit, Sport zu treiben? Forscher empfehlen eine ganz bestimmte Uhrzeit.

Bewegung tut immer gut - egal wann. Doch es gibt eine Tageszeit, die das Training noch wesentlich effektiver macht, das haben US-amerikanische Wissenschaftler jetzt herausgefunden.

Sport um diese Uhrzeit hat besten Effekt auf den Stoffwechsel

So sollen die Morgenstunden die perfekte Zeit für Sport sein! Diese Erkenntnis leiten Forscher der School of Medicine an der University of California anhand eines Tierversuchs ab: "Anhand von Mäusen verglichen wir den Einfluss von Bewegung auf den Stoffwechsel zu verschiedenen Tageszeiten", zitierte das Gesundheitsportal Heilpraxisnet den Studienleiter Paolo Sassone-Corsi.

Zwischen Tieren, die früh morgens "trainierten" und ihren Artgenossen, die die frühe Ruhephase am Abend für Bewegung nutzten, gab es erhebliche Unterschiede im Stoffwechsel: So bauten die "Morgensportler" mehr Fett und Aminosäuren ab und ihre Zellen wurden besser mit Sauerstoff versorgt. Auch die Verwertung von Kohlenhydraten wurde in der Gruppe angekurbelt.

Studienleiter empfehlen: Möglichst früh raus aus den Federn

Auch auf Menschen kann der Effekt übertragbar sein, sagen die Wissenschaftler. So empfehlen sie denjenigen, die den größtmöglichen Effekt für ihren Körper und ihre Gesundheit erzielen wollen, möglichst in den frühen Morgenstunden zu sporteln.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher der School of Medicine an der University of California im Fachblatt Cell Metabolism:

