Training mit der Faszienrolle: Was Sie beachten sollten – und Fehler vermeiden

Faszienrollen sollen bei Verspannungen und Rückenschmerzen helfen – doch was bringt das Faszientraining wirklich? (Symbolbild)

Faszientraining soll die Muskeln geschmeidig halten, Schmerzen lindern und sogar Erkrankungen vorbeugen. Welchen Nutzen Faszienrollen wirklich haben und wie Sie das Fitnessgerät am besten einsetzen.

München – Egal ob beim Fitnesstraining, Physiotherapie oder Rückenschule – Faszienrollen werden mittlerweile vielerorts eingesetzt, um müde Muskeln nach dem Training zu lockern. Doch nicht nur Leistungssportler schwören auf das Faszientraining. Auch bei Freizeitsportlern ist der Wohlfühleffekt der Faszienrolle überaus beliebt. Die Arbeit am Bindegewebe soll dabei nicht nur die Beweglichkeit fördern und Muskelkater lindern, sondern auch Schmerzen an Muskeln und Gelenken mildern und sogar vorbeugen.

Um gesund zu bleiben und nicht zu verkleben, brauchen die Faszien ausreichend Bewegung und Stimulation. So scheint das elastische Netz auch bei der Entstehung von Verspannungen und Schmerzen eine entscheidende Rolle zu spielen*, wie 24vita.de berichtet. Die Massagerolle aus Hartschaum kommt daher vor allem in der Regeneration nach dem Sport zum Einsatz. Wer seine Faszien zwei- bis dreimal pro Woche zusätzlich zum Ausdauer- oder Krafttraining für rund zehn Minuten ausrollt, tut Experten seinem Körper schon etwas Gutes. Besonders in Kombination mit regelmäßiger Bewegung ist Faszientraining eine gute Ergänzung – vorausgesetzt, es wird richtig durchgeführt. Anwenden kann man die Faszienrolle dabei am ganzen Körper – also von Kopf bis Fuß. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.