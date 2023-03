Toxisch: Viele Männer sind sich über ihr Verhalten nicht bewusst

Von: Laura Knops

In den letzten Jahren hat sich einiges verändert: Viele Familien leben neue Rollenverteilungen. © Jeannie/Imago

Mit traditionell männlichen Denk- und Verhaltensweisen schaden Männer nicht nur anderen, sondern auch sich selber. Viele Männer sind sich ihres Verhaltens allerdings nicht bewusst.

Als toxisch männliches Verhalten gilt die Verherrlichung oder Legitimierung von Aggressionen, Unterdrückung und Gewalt auf Basis des Geschlechts. Das Verhalten macht sich dabei vor allem in subtilen Verhaltensweisen im Alltag bemerkbar. Damit schaden Männern allerdings nicht nur anderen, sondern auch sich selber. Toxische Männlichkeit macht sich demnach nicht nur in Aggression und Gewalt bemerkbar, sondern auch in ungesunden Rollenverteilungen. Konkret erkennt man dies beispielsweise an nicht wahrgenommener Elternzeit und einer fehlenden Verantwortung für Erziehungs- oder Haushaltsaufgaben. Warum es vielen Männern schwer diese Muster zu erkennen oder gar aus ihnen auszubrechen, verrät 24vita.de.