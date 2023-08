Von der Wespe gestochen: Kann man deshalb sterben?

Von: Juliane Gutmann

Vor allem im Herbst sind sie unser ständiger Begleiter, wenn wir im Freien essen: Wespen. Für manche Menschen kann ein Stich sogar lebensbedrohliche Folgen haben.

Finden Wespen in der Natur weniger Nahrung – etwa durch das Verblühen von nektarreichen Blumen – wenden sie sich der menschlichen Nahrung zu. Deshalb ist vor allem im Spätsommer oft von „aggressiven Wespen“ die Rede. Dabei wollen die Insekten nur ihr Überleben sichern, das wichtig ist. „Wespen sind nützliche Schädlingsbekämpfer, wie die Hornissen jagen auch sie enorme Mengen an Insekten“, erklärt der Bund Naturschutz in Bayern (Kreisgruppe Bamberg) in einem Beitrag auf seiner Website.

Wespen dürfen nicht getötet werden, sie zählen zu den geschützten Insektenarten. Meist kann man den Kontakt mit den kleinen gestreiften Lebewesen einfach vermeiden. Doch manchmal geht der Kontakt schief – und man wird gestochen. Für ansonsten gesunde Menschen nicht weiter dramatisch. Die lokalen Reaktionen wie Schwellung und Rötung sind unangenehm, aber nicht gesundheitsgefährdend.

Wer allerdings allergisch reagiert, muss nach einem Insektenstich schnell handeln. Es droht sogar der Tod, falls keine adäquate Therapie einsetzt.

Insektengift-Allergie gegen Wespen kann zum Schock führen

Je nachdem, wie stark ausgeprägt die Insektengift-Allergie ausgeprägt ist, kann sie tödlich enden. Starke Allergiker laufen Gefahr, einen allergischen Schock zu entwickeln. Dieser, auch anaphylaktischer Schock genannt, führt dazu, dass der Körper mit extremen Beschwerden auf ein Allergen (in diesem Fall Wespengift) reagiert.

Mögliche Symptome eines anaphylaktischen Schocks:

Atembeschwerden und Kurzatmigkeit

Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Rachen

Niedriger Blutdruck, Schwindel oder Ohnmacht

Schneller Herzschlag

Hautausschlag, Rötung oder Juckreiz

Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall

Bauchschmerzen oder Krämpfe

Wespen finden weniger Nahrung in der Natur, wenn es Herbst wird. Da kommen ihnen Getränkegläser gefüllt mit süßem Saft gerade recht. © Imago

Diese Symptome können sich schnell entwickeln und verschlimmern. Ein anaphylaktischer Schock ist ein medizinischer Notfall, der sofortige Behandlung erfordert. Personen mit bekannten, schweren Allergien, insbesondere solche, die bereits einen allergischen Schock erlitten haben, sollten deshalb immer einen Adrenalin-Autoinjektor bei sich tragen. Die Fertigspritze mit Adrenalin ist als Notfall-Medikament essenziell wichtig, da andere Mittel wie Kortison und Antihistaminika nicht sofort wirken.

Generell ist es wichtig, nach einem Wespenstich die Reaktion des Körpers zu beobachten. Bei anhaltenden oder schweren Symptomen sollte immer ein Arzt konsultiert werden. Im Notfall immer die 112 wählen und den Adrenalin-Autoinjektor anwenden.

