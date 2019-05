Teurer Urlaub: Unglaubliche Krankenhaus-Rechnung treibt Touristin in finanziellen Ruin

Sie fieberte ihrer Zeit in Dubai entgegen - doch dann passierte Schreckliches: Ein Sturz vom Pferd führte zum Schädelbasisbruch, für dessen Behandlung die Versicherung nicht aufkommen will.

Wer schon mal krank im Urlaub war, kennt es: In der Apotheke erklären, welche Beschwerden man hat, wird in der fremden Sprache zur Herausforderung. Doch was die 24-jährige Becca Chisholm erleben musste, war weit schlimmer. Es war keine harmlose Erkältung, die sie in Dubai quälte: Während eines Reitausfluges hatte sich die junge Frau so schwer verletzt, dass sie einige Tage im Koma lag. Die Diagnose: Schädelbasisbruch und Hirnblutung. Nach diversen Not-OPs ist die Lehrerin zwar aus dem Koma erwacht, doch sie muss weiter behandelt werden.

Unfälle durch "Abenteuersport" nicht durch Versicherung abgedeckt

Und das kostet: So sollen sich die Kosten für die Not-Operationen dem britischen News-Portal Mirror zufolge auf rund 60.000 Pfund (umgerechnet rund 68.222 Euro) belaufen. Und damit nicht genug: Weil Chisholm noch nicht fit genug für einen normalen Rückflug im Passagierflugzeug ist, muss ein spezieller Rückflug nach England für rund 30.000 Pfund gebucht werden.

Die Versicherung der Patientin will die Kosten für Behandlung und Rücktransport nach England allerdings nicht übernehmen. Ihre Begründung: Reiten sei eine Abenteuersportart und Kosten für Unfälle, die daraus entstehen, seien nicht in der Versicherung inbegriffen.

Freunde sammeln Geld für den Rücktransport nach England

Für Becca Chisholm und ihre Familie eine Hiobsbotschaft. So viel Geld können sie nicht aus eigener Tasche aufbringen. Deshalb haben Freunde der jungen Frau eine Fundraising-Seite ins Leben gerufen, um Geld für die Behandlung und den Rücktransport zu sammeln. Eigentlich wollte Becca Chisholm zwei Jahre in Dubai bleiben, um dort zu arbeiten.

